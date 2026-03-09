La Orquestra Sinfónica de Galicia triunfa en un doble concierto en Bilbao

La Orquestra Sinfónica de Galicia en un doble concierto en Bilbao Concello de A Coruña

El pasado fin de semana, la Orquestra Sinfónica de Galicia ofreció dos conciertos en Bilbao en el marco del Festival Musika-Músika. Ambas citas, que tuvieron lugar en el Auditorio del Palacio Euskalduna, contaron con la dirección de Andrew Litton.

En el primero de los conciertos, la agrupación gallega logró un 80% de ocupación. El concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, destacó al respecto el gran trabajo detrás del éxito de la OSG en busca de un "recoñecemento global que merece".

En la cita celebrada el sábado, la OSG interpretó la Sinfonía nº9 en mi menor, op. 95 Do Novo Mundo de Antonin Dvořák, una pieza de gran fuerza expresiva y aliento sinfónico que le mereció a la agrupación un cierre con un gran aplauso del público. El domingo, la orquesta tocó la obertura de Los maestros cantores de Richard Wagner en un concierto para violonchelo en mi menor, op.85 de Edward Elgar. En esta ocasión, Asier Polo actuó como violonchelista solista.

Con estas nuevas actuaciones en Musika-Músika, el Concello de A Coruña resalta el éxito de la OSG y su consolidación en el panorama musical nacional y su capacidad de "conectar co público en grandes citas musicais".

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que tras esta doble cita "queda claro que a OSG é un referente a nivel nacional, recoñecida alá donde toca. Moi pronto comprobaremos tamén, no Reino Unido, que trátase dunha formación de prestixio internacional".