A Coruña organiza un Concierto solidario en el Conservatorio por el 8M

El Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de A Coruña acogerá este lunes 9 de marzo a las 17:00 horas un concierto solidario con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), una iniciativa que unirá música, literatura y compromiso social.

El evento se celebrará a beneficio de la asociación ADC Bolboretas A Coruña Dragon Boat BCS, un colectivo formado por mujeres supervivientes de cáncer de mama que desarrolla actividades deportivas y de apoyo entre afectadas.

Durante el acto también tendrá lugar la presentación del libro "Virando o Rosa", una obra con fotografías de Diana Fajardo y textos de Dolores Vázquez que aborda la experiencia del cáncer de mama desde una perspectiva de superación, visibilización y acompañamiento.

El concierto contará con un programa dedicado íntegramente a música compuesta por mujeres de distintas épocas, con piezas de Eugenia Osterberger, Florence Price, Louise Farrenc, Sofía Gubaidulina y Clara Schumann.

La iniciativa, organizada desde la Coordinación de Igualdad del Conservatorio Profesional de Música de A Coruña, busca conmemorar el 8M a través de la cultura y la sensibilización social, en un encuentro abierto a la ciudadanía.