Bad Religion actuará en A Coruña el 10 de mayo de 2025.

Bad Religion ofrecerá un concierto en el Coliseum de A Coruña el 10 de mayo de 2025. La banda de punk rock americano ha dado a conocer las fechas de su gira 45 years doing what you want y una de las ciudades españolas por las que pasará es la herculina, además de Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia y Barcelona.

La banda visitará A Coruña de la mano del Route Resurrection Fest Estrella Galicia. Este ciclo de conciertos lleva grandes conciertos por diferentes ciudades españolas, entre ellas A Coruña, además del gran festival que cada año acoge Viveiro. El Resurrection Fest se celebra del 25 al 28 de junio y las entradas ya están a la venta.

Las localidades para disfrutar de Bad Religion, por otro lado, salen a la venta el martes 3 de diciembre a las 10:00 horas y podrán adquirirse en www.badreligion45years.es o en route.resurrectionfest.es. Esta gira exclusiva contará, además, con Agnostic Front, Strung Out, Crim y Belvedere como bandas invitadas en todas las ciudades.

Greg Graffin, Jay Bentley, Brian Baker, Mike Dimkich y Jamie Miller (con la atenta mirada de Brett Gurewitz desde California) darán una gira por España que no se trasladará a Europa para celebrar sus 45 años sobre el escenario. El público podrá escuchar de esta forma los himnos de la banda que han marcado su vida.

🚨 NUEVA ROUTE RESURRECTION: ¡LA GIRA "45 YEARS DOING WHAT YOU WANT" DE BAD RELIGION LLEGARÁ A GALICIA EN 2025! 🚨



¡Los legendarios @BadReligion regresarán a Galicia con el tour de celebración de sus 45 añazos! La simbólica banda californiana, culpable de que tanto el punk como… pic.twitter.com/GckELAAbto — Resurrection Fest Estrella Galicia (@ResurrectionESP) November 27, 2024

"Bad Religion, sus letras y su música han estado presentes en tantos y tantos momentos importantes de tantas vidas que por eso gozan del estatus que tienen ahora: son las mayores leyendas vivientes de la historia del punk rock", señalan la organización, que añade: "Los padres de un sonido que marcó una generación y que definió un sonido".

La banda se presentará sobre el escenario con un sonido que "es el mejor que ha tenido jamás", ofreciendo un concierto con un ritmo elevado con un completo set list. Y es que 45 años después de formarse en el Valle de San Fernando, California, está de vuelta "en su mejor momento de forma" en A Coruña.