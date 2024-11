Nueva confirmación del Resurrection Fest: Judas Priest se suma como cabeza de cartel

El Resurrection Fest revela un nuevo cabeza de cartel para la vigésima edición del festival. La leyenda del heavy metal Judas Priest celebrará su 35 aniversario en el festival lucense que tendrá lugar entre el 25 y 28 de junio en la villa mariñense de Viveiro.

Es la segunda confirmación que realiza el festival en lo que llevamos de semana. Después de anunciar la asistencia de Slipknot, la banda de metal "más grande" del siglo XXI, Judas Priest vuelve a soprender a los amantes del heavy metal con los británicos.

Tras su paso arrollador hace 3 años en el Resurrection Fest con su gira "50 HEAVY METAL YEARS", los británicos Judas Priest regresan al festival para celebrar el aniversario y también el de uno de sus mejores discos.

Dentro de la gira "The Shield of Pain Tour", Rob Halford y los suyos no sólo presentarán su reciente trabajo de estudio "Invincible Shield", sino que además celebrarán los 35 años del lanzamiento de uno de sus mejores trabajos, "Painkiller". Tampoco podrán faltar en directo una gran parte de los himnos de la banda, así que los fans del heavy metal no podrán perderse esta cita.

A día de hoy son una de las principales bandas de heavy a nivel mundial y, junto a los ya confirmados Slipknot, Judas Priest serán otro de los grandes nombres de esta edición. Pero esto sólo ha comenzado. La organización promete serguir informando "de los muchos más artistas que estarán en Viveiro", indicando que más adelante saldrán nuevas entradas a la venta.