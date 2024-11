A Coruña acoge este miércoles el I Encontro de Música Aberta da Fundación Paideia Galiza

Abraham Cupeiro, Soleado, Laura Iturralde y Hoy empieza todo, de Radio 3, protagonizan el I Encontro de Música Aberta da Fundación Paideia Galiza este miércoles 6 de noviembre en A Coruña. Bajo el lema "Estamos en sintonía", el evento llega con la idea de sintonizar al sector musical gallego en torno a una jornada abierta a todos los públicos centrada en la información, el debate y el networking.

De esta manera, esta nueva iniciativa de la Fundación Paideia con la colaboración de la Xunta de Galicia tendrá lugar el próximo miércoles, 6 de noviembre, de 07:00 a 14:00 horas, en los Estudios Mans de A Coruña (Polígono de Pocomaco - Quinta Avenida, 91). El acceso será libre hasta completa la capacidad del espacio, con inscripción previa a través de este enlace.

En el programa participarán el artista Abraham Cupeiro, con su singular espectáculo Resoando no pasado y con una masterclass de crecación de instrumentos; y el dúo Soleado, el nuevo grupo de fusión indie-folk formado por el guitarrista y compositos de Vetusta Morla Juanma Latorre y la cantante y compositora Ester Rodríguez, que participarán en un showcase comentado. El diálogo llegará de la mano de Laura Iturralde, que moderará la conversación creativa Show Must Go On!: da teoría á práctica dos espectáculos en vivo, junto con los artitas Marta Verde, Teresa Tresandi y Víctor García Aka Death Whistle.

Antes, para dar el pistoletazo de salida a la iniciativa, de 07:00 a 09:00 horas, tendrá lugar la retransmisión en abierto, con público en directo, del programa de referencia de Radio 3, Hoy empieza todo, guiado por la periodista Irene Valiente, que entrevistará a Grande Amore, Fillas de Cassandra, Mondra, De Ninghures y Ortiga.

Programación completa