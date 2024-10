París de Noia termina su gira 2024 en dos semanas: solo hará cuatro actuaciones más en Galicia

París de Noia ha vivido un intenso verano con numerosas actuaciones en Galicia y otros puntos de la geografía española, como Asturias, Madrid, Cantabria, y Castilla y León. La orquesta noiesa ha sacado a bailar a todo tipo de públicos, desde mayores hasta pequeños, con algunos temas exitosos incluidos en la gira Welcome to the party!.

La formación está a punto de cerrar la temporada de 2024, pero antes visitará cuatro municipios gallegos para amenizar sus fiestas patronales. La agenda del mes de octubre incluye un total de siete actuaciones, que comenzarán el próximo jueves, 3 de octubre, y concluirán el sábado, 12 de octubre, coincidiendo con el día de la Fiesta Nacional de España.

París de Noia tiene por delante un mes con siete actuaciones en 12 días, cuatro de ellas en Galicia. Será una actuación por provincia y primero visitará A Coruña. Después viajará con su música y alegría a Ourense, Pontevedra y Lugo. Si quieres mover el esqueleto en las últimas verbenas del año de la formación, aquí tienes el calendario completo de octubre de la gira Welcome to de party!:

Jueves, 3 de octubre: León (León)

Viernes, 4 de octubre: Oza, Carballo (A Coruña)

Sábado, 5 de octubre: Barrio de San Francisco, Ourense (Ourense)

Domingo, 6 de octubre: Vilameán, Tomiño (Pontevedra)

Lunes, 7 de octubre: Castro de Rei de Lemos, Paradela (Lugo)

Viernes, 11 de octubre: Villamuriel de Cerrato (Palencia)

Sábado, 12 de octubre: Ávila (Ávila)

La fama de París de Noia ha traspasado fronteras y ha llegado a Madrid, Cantabria, Asturias y Castilla y León. De hecho, la orquesta noiesa incluye en estas dos últimas semanas de gira tres actuaciones fuera de Galicia. Ofrecerá conciertos en León, Villamuriel de Cerrato (Palencia) y Ávila, donde cerrará el calendario de actuaciones de 2024, tal y como ha informado en redes sociales.