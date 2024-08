¿Qué conciertos celebra en la playa de Riazor de A Coruña el Festival Noroeste Estrella Galicia 2024?

El festival Noroeste Estrella Galicia es una de las citas obligadas del verano coruñés y uno de los eventos de este tipo más longevos de España, donde se han llegado a dar a conocer artistas de la talla de la ahora internacional Rosalía. Uno de los escenarios más emblemáticos es el de la playa de Riazor, que ha contado con multitudinarios conciertos para el recuerdo en los últimos años como el de Tanxugueiras.

En total, este año visitarán la ciudad 32 artistas los artistas de diferentes genéros musicales (nueve bandas internacionales, 12 artistas femeninas y 15 bandas gallegas) que se acompañarán de medio centenar de actividades programadas.

Este 2024 es el turno de otros artistas de renombre en la escena nacional y gallega que dan el relevo a los que conformaron el cartel el año pasado como Arde Bogotá o Parov Stelar. Los conciertos en este escenario principal comenzarán este viernes, 9 de agosto, en el escenario del arenal del que ya se están ultimando los detalles.

Viernes 9 de agosto

Fillas de Cassandra serán las primeras en dar su concierto a las 21:15 horas, haciendo gala de ser una de las promesas más emergentes de la música en gallego reciente y mostrando su particular estilo que se mueve entre el hip hop, la electrónica y la tradición gallega. Han recibido el Premio aRi[t]mar a la Mejor Música del Año en Galicia en 2022 y en el Noroeste cantarán temas de su último trabajo, 'Acrópole'.

A las 22:30 será el turno del coruñés Xoel López, un profeta en su ciudad, que demostrará su amor por la tierra con temas populares que están en el imaginario de miles de espectadores.

El broche de oro al viernes lo pondrán Crystal Fighters a las 00:30 horas que se estrenan en este festival y de seguro que convertirán Riazor en una auténtica fiesta de baile con sus pegadizos ritmos. Los temas del mítico álbum Star of Love y sobre todo los característicos 'Love is all I Got' o 'You and I' harán las delicias de los espectadores.

Sábado 10 de agosto

El sábado 10 de agosto promete ser otra buena jornada musical en el arenal de Riazor y sin duda multitudinaria, como ha ocurrido en anteriores ediciones del Noroeste. A las 21:00 horas comenzarán los conciertos Triángulo de Amor Bizarro, a las 23:00 horas tomarán el testigo Vetusta Morla y a las 01:00 horas The Rapants terminarán las actuaciones por todo lo alto con sus temas y presencia escénica, que no dejarán indiferente a nadie.

Xanma, Samuel, Xaquín y Matías son los integrantes de The Rapants, uno de los grupos de música gallegos más de moda del momento y que incluso recibieron la nominación a un Premio Mestre Mateo por el videoclip de su canción ‘Fai Tempo’. Los de Muros deleitarán a los coruñeses con los temas más pegadizos de su último disco 'La máquina del buen rollo'.

Asimismo, en jornadas anteriores del Noroeste durante esta semana los artistas se han repartido por otros escenarios como el del Castillo de San Antón, plaza de Azcárraga, Campo da Leña y Santa Margarita.