Zara Man se viste de Mundial: lanza una colaboración con la FIFA a pocas semanas del torneo

La cuenta atrás para el próximo Mundial de fútbol ya ha comenzado y Zara Man ha querido sumarse al ambiente futbolero con una nueva colección cápsula de edición limitada creada en colaboración con la FIFA. La firma gallega acaba de presentar una línea de 23 prendas inspiradas en algunas de las ediciones más icónicas de la Copa del Mundo, justo cuando faltan apenas unas semanas para que arranque el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La colección conmemora la segunda Copa Mundial de la FIFA organizada de forma conjunta por tres países y rinde homenaje a la estética y la iconografía de campeonatos históricos como Inglaterra 1966, México 1970, Italia 1990, Estados Unidos 1994 o Francia 1998.

No es la primera colección que saca la firma en honor al Mundial. En abril de este año lanzó otra muy parecida pero para los más pequeños, dentro de su firma Zara Kids. En ella podíamos ver la imagen de las míticas mascotas de años anteriores como la de Naranjito.

En esta, entre las prendas destacan camisetas gráficas, polos retro, polos de rugby de manga corta y larga, chaquetas deportivas, prendas de punto y pantalones cortos con claros guiños a la moda deportiva de décadas pasadas. Los diseños recuperan colores, escudos y elementos visuales asociados a algunos de los Mundiales más recordados por los aficionados al fútbol.

La propuesta apuesta por una marcada inspiración vintage, una tendencia que continúa ganando peso tanto dentro como fuera de los estadios. Los polos de estilo clásico, los tejidos acanalados, las prendas de punto y las chaquetas de chándal con bloques de color protagonizan una colección pensada para quienes buscan combinar moda y pasión futbolística.

Precios entre los 25,95 y los 39,95 euros

La nueva línea ya está disponible tanto en tiendas seleccionadas como a través de la plataforma online de Zara. Los precios oscilan entre los 25,95 y los 39,95 euros, situándose en la gama habitual de las colecciones especiales de la marca.

Con esta colaboración, Zara vuelve a apostar por el deporte como fuente de inspiración y se suma a la creciente tendencia de recuperar la estética futbolera como elemento de moda urbana. Una estrategia que llega en el momento perfecto, coincidiendo con el creciente interés de los aficionados por el próximo Mundial y con la fiebre por las prendas de inspiración retro que domina actualmente el mercado.

La colección está concebida como una edición limitada, por lo que algunas de las referencias más demandadas podrían agotarse rápidamente entre coleccionistas, seguidores del fútbol y amantes de la moda deportiva.