La nueva cazadora de Lefties ideal para los días de lluvia y frío en Galicia: cuesta 12,59 euros

Tener en el armario prendas cómodas y calentitas para la época de otoño-invierno, pero que a su vez sean bonitas y no oscurezcan tu outfit no es tan fácil como parece. Siendo una tarea complicada, a veces se alinean los astros y encontramos verdaderas gangas a las que ninguna it girl puede resistirse. Toda chica gallega necesita en su fondo de armario algún abrigo de calidad que la proteja del frío sin dejarse un pastizal en el intento, ¿qué mejor tienda que Lefties para encontrar precios increíbles?

En esta época en la que las calles gallegas están decoradas con el alumbrado de luces y decoración con motivos navideños, la bajada de temperaturas y las lluvias comienzan a ser las protagonistas en gran parte de la comunidad. Encontrar una buena chaqueta se convierte en la principal necesidad de cualquier persona y las diferentes tiendas de Inditex nos lo intentan poner fácil con un montón de opciones en sus catálogos. La firma low-cost Lefties destaca por tener el abrigo repelente al agua perfecto por solo 12,59 euros.

La chaqueta de Lefties que repele al agua

Las nuevas chaquetas de Lefties están hechas con un material acolchado que te ayuda a mantener el calor en los días más fríos y a resguardarte de la lluvia. Con su composición de 100% poliéster, se presenta como una opción de abrigo muy resistente y duradera.

Según la información que la tienda aporta sobre la prenda, la cazadora "está confeccionada en un tejido suave y cómodo", por lo que no tendrás que preocuparte por picores, roces o por si es demasiado áspera para ti.

Abrigo ligero. Ref. 1823/300/679

No tardes en correr a tu tienda de Lefties más cercana, porque esta cazadora es todo un éxito de ventas, tanto por su buen precio como por la variedad de colores disponibles. Por menos de 13 euros puedes escoger entre 7 colores diferentes para adecuarla a la escala cromática que mejor te sienta y que más predomina en tu armario: coral, verde agua, verde claro, crema, azul tinta y gris oscuro.

"Cazadora acolchada básica con capucha y cuello ligeramente subido. Tiene bolsillos delanteros y cierre frontal con cremallera con tirador metálico", es otra información que aporta la firma sobre esta prenda. La capucha, ideal para los días lluviosos gallegos y, los bolsillos, perfectos para no dejar de sentir tus manos por el frío del nordés.

Este producto está disponible en una gran variedad de tallas: desde la XS hasta la XXL, aunque de manera online y dependiendo del color hay algún tallaje que ya se ha agotado. No obstante, recuerda que siempre tienes la opción de consultar la 'disponibilidad en tienda' aportando tu código postal o ciudad.

Gracias a su diseño moderno a la par que sofisticado podrás usarlo con cualquier prenda, ya sea para el día a día o para añadirla a tu look más elegante. Porque sí, se puede ir abrigada y estilosa al mismo tiempo. Y de eso saben muy bien las mujeres en Galicia que crean sus llamativos outfits con varias capas de ropa.

Esta temporada la firma Lefties está sorprendiendo, y mucho, a las amantes del Grupo Inditex. En su catálogo de moda en hombre, mujer y niño se encuentran prendas de muy buena calidad, a muy buen precio y que serán todo un acierto para esta y las siguientes temporadas.