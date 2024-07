Los perfumes de verano que triunfan entre las coruñesas que adoran el olor a playa

Se ha hecho esperar pero, ahora que las previsiones anuncian una semana repleta de sol en A Coruña y que parece que por fin podremos ponernos los vestidos de verano que aguardaban en el armario desde el año pasado, toca actualizar también las fragancias que usaremos durante los próximos meses. No importa si todavía no te has ido de vacaciones, porque los perfumes con olor a verano son la fórmula más eficaz y asequible para trasladarnos a la playa sin salir de casa (o de la oficina).

Dior.

La historia de las fragancias de playa es corta –y muy dulce–. Hasta hace no tanto, solo una pequeña selección de notas evocaba la sensación de tener los pies en la arena. Se trataba sobre todo de acordes que pecaban de tropicales y se presentaban sobre todo en forma de productos para tomar el sol, como el protector solar Hawaiian Tropic, con aroma a fruta de la pasión y mango, o el floral y afrutado Bain de Soleil, que reinaba en la cultura francesa playera de los años 80 y 90. –También, la crema hidratante de Sol de Janeiro o el aceite corporal de Rowse son dos esenciales de verano que nunca fallan–. Pero no sería hasta 2002, cuando Bobbie Brown lanzó un perfume bautizado como Beach, cuando las fragancias playeras se convertirían en un básico cotidiano hasta el punto de ser utilizadas durante todo el año.

Además, los perfumistas se afanan en conseguir evocar aromas específicos de determinadas zonas costeras. Porque no huele igual en las playas de Miami que en las de St. Tropez o las de la costa del Adriático. Así por ejemplo, cuando el perfumista Francis Kurkdjian formuló Diorriviera, de Dior, creó un acorde de higo y rosa para evocar las rosas que florecen cerca de la costa del sur de Francia durante el mes de mayo, mientras que Paula’s Ibiza, de Loewe, te transporta a la isla bonita a través

de una sinfonía de pera, mango, sándalo y crema de coco.

Si estás buscando un perfume para llevar durante estos meses (o más allá) y sentir que estás de vacaciones, en Quincemil hemos seleccionado algunos perfumes de verano que triunfan entre las coruñesas que adoran el aroma a playa.

Paula’s Ibiza, de Loewe

Paula's Ibiza.

Un Eau de Toilette floral, acuático y con un toque de ámbar, para hombres y mujeres, creado por Jonathan Anderson y Nuria Cruelles, perfumista de Loewe.

Blu Mediterraneo Fico di Amalfi, de Acqua di Parma

Blu Mediterraneo Fico di Amalfi.

Esta fragancia ofrece un aroma revitalizante que siempre sorprende, como lo hacen las espectaculares vistas de la costa amalfitana.

Neroli Portofino, de Tom Ford

Neroli Portofino.

Una combinación vibrante de bergamota, mandarina y limón en la cabeza; neroli, flor de naranjo y lavanda en el corazón; y notas de fondo de ámbar y romero.

Eden-roc, de Dior

Eden roc.

Este perfume captura el espíritu del Hotel du Cap Eden-Roc, este lugar mítico que encarna a la perfección la atmósfera lujosa y soleada del sur de Francia tan querido por Christian Dior.

Sundazed, de Byredo

Sundazed.

Es cítrico por sus notas de salida de mandarina, limón y nerolí, pero también fresco y delicado gracias al jazmín y el almizcle blanco.