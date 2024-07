Galicia y Japón, unidas a más de 10.000 kilómetros para contemplar el sol a la vez

Más de 10.700 kilómetros separan la localidad japonesa de Nachikatsuura del concello coruñés de Fisterra. Pero a pesar de esa distancia el próximo martes 23 de julio ambos territorios estarán unidos por el sol. Ese día, en torno a las 22:00 horas, el sol se estará poniendo en Fisterra mientras que en ese exacto momento estará amaneciendo en Nachikatsuura -donde ya serán las 05:00 horas del miércoles-.

Este fenómeno, que solo se produce dos veces al año, ha unido a ambos territorios, que contemplarán simultáneamente el amanecer y el atardecer a través de pantallas instaladas en ambas localidades. El Semáforo de Fisterra será el escenario elegido para visualizar este fenómeno, a través de una videoconferencia para ver en directo el amanecer en Nachikatsuura y el atardecer en el concello coruñés.

Fue el físico y catedrático de Electromagnetismo de la USC, Jorge Mira, quien descubrió en uno de sus estudios esta coincidencia. Analizando los mapas solares de Europa el científico baiés comprobó que durante dos meses al año, el último atardecer de Europa se produce en la Costa da Morte.

Y explorando más este tema, descubrió que durante dos días al año el sol coincide en el mismo momento en Nachikatsuura y en Fisterra. "Veremos emerxer o disco do sol sobre o océano Pacífico mentras vemos ese mismo disco solar afundirse no océano Atlántico", explica Mira.

Este fenómeno se produce en "días bastante significativos en Galicia" como son el 17 de mayo -Día das Letras Galegas- y el 25 de julio -Día de Galicia, señala el físico baiés, quien apunta que las fechas pueden variar en un par de días en función de la inclinación de la Tierra.

En invierno -segunda quincena de noviembre y segunda quincena de enero- se produce lo contrario: cuando amanece en Fisterra, atardece en Japón. No obstante, Mira señala que "non teñen a mesma repercusión" que el fenómeno que se observará el 23 de julio. "A Costa da Morte é costa de atardeceres mentres que Xapón é o país do sol nacente", explica.

"Compartimos mucho más que esos dos días en los que coincide el atardecer y el amanecer", señalan desde la Diputación de A Coruña, que colabora en la emisión del martes 23. "Orgullo de nuestra autenticidad como territorio, identidad que representa nuestra razón de ser y un respeto absoluto por el entorno", señala el vicepresidente del ente provincial, Xosé Regueira.

Japón y Santiago, unidas por sus Caminos

Pero esta no es la única coincidencia entre Fisterra y Nachikatsuura y es que ambas son los puntos extremos de sus respectivos Caminos. Fisterra es el fin del Camino de Santiago, mientras que Nachikatsuura marca el final de la senda del Kumano Kodo. Ambos caminos, declarados Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, están hermanados desde 1998.

Por ello, el pasado mes de noviembre, el Concello de Fisterra contactó con la administración nipona a través de Jorge Mira para establecer un puente de unión entre ambas localidades. Una comitiva de autoridades japonesas se desplazó a la Costa da Morte para formalizar esta colaboración, hermanando así sus caminos y de la que surge la iniciativa de contemplar el sol en ambos territorios. Una visita en la que no dudaron en agradecerle al científico baiés que ejerciera de Cupido entre ambos territorios.