Woody Allen se rinde a la cocina gallega en Madrid en un restaurante con presencia en A Coruña

El director estadounidense Woody Allen sorprendió esta semana con una visita a un restaurante de esencia gallega en Madrid, donde se encuentra con motivo del rodaje de su nueva película.

El cineasta acudió al Asador Gonzaba de Madrid, tal y como compartió el propio establecimiento en sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto a Allen. El grupo hostelero también tiene presencia en A Coruña, con un local situado en la avenida de La Habana, en el entorno de Riazor.

De esta manera, Allen disfrutó en la capital española de la gastronomía del norte y, más en concreto, de la gallega. El establecimiento, situado en el barrio de Salamanca, ofrece a sus clientes carnes y mariscos de origen gallego.

La historia del Asador Gonzaba se remonta al año 1976, en Santiago de Compostela, desde donde se expandió en las últimas cuatro décadas a otras ciudades como A Coruña y Madrid, donde el director de Manhattan y Annie Hall disfrutó de una comida.

Woody Allen se encuentra en España para rodar su nuevo proyecto cinematográfico. Todavía no se sabe mucho sobre esta película, pero las filmaciones empezarían el próximo 5 de octubre y, estará protagonizada por Alexi Wasser y por Peter Vives, el único español en el reparto.