La aldea de 100 habitantes donde comer churrasco a reventar: "Una parrilla excelente. Buen servicio"

Si te encanta el churrasco pero no sabes muy bien dónde comer uno de calidad, el creador de contenido Senén Morán (@senen98_) ha encontrado un restaurante que merece una visita en tus escapadas por la provincia de Lugo.

El tiktoker asturiano ha iniciado una nueva saga de vídeos con la que pretende descubrir algunos de los mejores restaurantes de carretera de España. Para ello, ha arrancado su recorrido en el pequeño pueblo de Martiñán de Arriba.

Churrasco de calidad y a buen precio

En la parroquia de Corvelle, Martiñán, que apenas cuenta con un centenar de habitantes, esconde el restaurante A Castilla, un establecimiento que destaca por la elaboración de carnes a la parrilla.

"Estamos buscando el mejor bar de carretera y hoy estamos en uno que me ha recomendado un seguidor en Galicia", explica Senén Morán al comienzo del vídeo. En la descripción, el creador de contenido destaca los churrascos y, sobre todo, el de Angus: "Estaban brutales".

Su primera jornada en busca de los mejores restaurantes de carretera de España incluyó varios platos de carne. Entre ellos, el churrasco, del que el asturiano resalta "su sabor y jugosidad". También probó las croquetas de jamón, que, según su percepción, llevaban una buena cantidad de jamón y tenían un sabor que "flipas".

En lo que respecta a la técnica, Senén señala que es "adecuada", consiguiendo el característico sabor a carbón y brasas. Del servicio, dice lo siguiente: "Buena atención por parte del personal; ambiente de bar-restaurante de carretera".

La valoración del creador de contenido coincide con la de otros clientes: "Una experiencia excelente. Pedimos croquetas, calamares, zamburiñas y carne a la brasa, y estaba todo buenísimo"; "Pocas veces hemos tomado un churrasco tan en su punto"; "Fuimos a comer de casualidad. Todo riquísimo, de calidad y casero".

El creador de contenido recomienda reservar con antelación, ya que se suele llenar, sobre todo los fines de semana. El precio de la cuenta, incluyendo el postre, fue de 48,50 euros. "Una parada muy recomendable para quienes viajan por carretera en Galicia y buscan churrasco".