Más de 2.000 votos en tres días para elegir al Cociñeiro Galego 2026

El Premio Cociñeiro Galego ha empezado con fuerza: con más de 2.000 votos registrados en los tres primeros días de votación. Poniendo de manifiesto "el enorme interés que despierta la gastronomía en nuestra comunidad y sobre todo, el reconocimiento al talento de nuestros chefs", tal y como señala Ana Trevisani, directora de Galicia Fórum Gastronómico, que se mostró muy satisfecha con la respuesta del público.

El certamen, que nació en el marco del Fórum, llega a su octava edición estrenando periodicidad anual y sede itinerante, siendo Vigo la primera ciudad elegida para su celebración, en una gala que tendrá lugar el próximo mes de mayo.

Para Trevisani, el éxito de participación también refleja "el valor que el público da a la innovación gastronómica y los productos de proximidad, y va confirmando la gastronomía como uno de los grandes motores económicos e identitarios de Galicia".

En esta edición, los cinco finalistas elegidos por el jurado son Mar Lago y Álex Martínez (Bacelo, Ferrol, A Coruña), Antón Castro (Casa Gaibor, Guitiriz, Lugo), Andrés Torreiro (D’Obra, Melide, A Coruña), Marcos S. Area (é restaurante, Marín, Pontevedra), y Antonio Novas (Trasmallo, Pontevedra).

El ganador se decidirá mediante un sistema mixto que combina, a partes iguales, la valoración de un jurado profesional y del público a través de sus votos en la web, donde la votación permanecerá activa hasta el 17 de mayo. El nombre del ganador se dará a conocer el próximo 26 de mayo, en el marco de una gala en la que los finalistas cocinarán en directo un plato.

El Premio Cociñeiro Galego cuenta con la colaboración de A Paisaxe que sabe a través de la Deputación da Coruña, Cervezas 1906 y el patrocinio de Gadis y Sammic.

En anteriores ediciones, los ganadores fueron Diego López (La Molinera, Lalín), Gorka Rodríguez (A Pulpeira de Melide, A Coruña), Jorge Gago (A Maceta, Santiago), Alén Tarrío (Pampín, Santiago), Moncho Méndez (Millo, A Coruña), Begoña Vázquez, de O Regueiro da Cova en Verín, y Víctor Basante, de Arrueiro, en Laxe.