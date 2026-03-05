Dos hamburguesas gallegas competirán por ser la mejor de España en la final de Best Burger 2026

"Flaquita" y "SaboRosa", las dos hamburguesas gallegas que se encuentran entre las finalistas

Dos hamburguesas gallegas se encuentran entre las finalistas que competirán por el título de Mejor Hamburguesa de España 2026 en la gran final del VI Campeonato de España de Hamburguesas, que se celebrará el próximo martes 10 de marzo en El Puerto del Escondite.

Los establecimientos gallegos Bágoa Gastrobar, de Ourense, y Flaco, de Santiago de Compostela, han logrado situarse entre las 15 mejores hamburguesas del país. Sus propuestas, "SaboRosa" y "Flaquita", respectivamente, lucharán por alzarse con el título nacional.

El evento reunirá a los 15 finalistas seleccionados entre cientos de propuestas presentadas por restaurantes de toda España. Durante la final, cada hamburguesa será evaluada por el jurado en una degustación a ciegas que determinará cuál se convierte en la mejor del país. Tras la deliberación se celebrará la entrega de premios.

El Campeonato de España de Hamburguesas es uno de los eventos más relevantes del sector gastronómico en el país. El certamen busca poner en valor la creatividad y la calidad de las hamburguesas gourmet, contribuyendo a que este producto evolucione más allá del concepto tradicional de street food para convertirse en una propuesta gastronómica cada vez más elaborada.

Junto a los finalistas gallegos figuran restaurantes de distintas comunidades autónomas como Asturias, Madrid, Baleares, Andalucía, Canarias, Cataluña o Comunidad Valenciana.

Los finalistas de Best Burger Spain 2026 son: