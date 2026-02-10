El cocido gallego viaja con Correos a toda la península durante febrero

Una trabajadora de Correos, en una imagen de archivo. EP. Sevilla

El cocido gallego vuelve a cruzar fronteras dentro de la península gracias a la campaña especial activada por Correos durante todo el mes de febrero.

Tras la buena acogida registrada el año pasado, la empresa postal pone de nuevo en marcha descuentos en el envío de productos tradicionales como chorizos caseros, lacón, androlla, botelos, chicharrones y otros manjares propios de esta época.

La iniciativa coincide con el Entroido y la temporada alta del cocido, facilitando que los gallegos que residen fuera de la comunidad puedan seguir disfrutando de los sabores más auténticos de su tierra.

En esta campaña participan oficinas postales y carteros rurales de una veintena de municipios de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.

En Pontevedra, forman parte de la campaña Forcarei, Lalín, Silleda y Vila de Cruces; en Lugo, Becerreá, Escairón (O Saviñao), Monforte de Lemos, Samos y Sarria; mientras que en Ourense participan Bande, O Barco de Valdeorras, Castro Caldelas, Celanova, A Gudiña, Maceda, A Pobra de Trives, Ribadavia, A Rúa de Valdeorras, Verín, Viana do Bolo y Xinzo de Limia.

Para garantizar que los productos lleguen en óptimas condiciones, Correos recuerda que los alimentos deben envasarse correctamente y ajustarse a la capacidad de los paquetes disponibles.

Además, la admisión de estos envíos se realizará de lunes a jueves, lo que permite agilizar los plazos de entrega.

La campaña ofrece precios reducidos y flexibilidad en el destino, permitiendo elegir entre entrega en domicilio, empresa, local comercial u oficina de Correos. El servicio incluye también notificaciones por SMS y correo electrónico para el destinatario, reforzando la comodidad y el seguimiento del envío.