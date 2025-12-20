Guiso de coliflor, patata y bacalao: una receta tradicional que sabe a hogar de la mano de Aceites Abril

Tatiana, creadora de Ruido en la cocina, transforma un clásico de siempre en un plato reconfortante y lleno de sabor gracias al toque imprescindible de Aceites Abril, protagonista de una ajada que marca la diferencia

Contenido patrocinado

Cuando la cocina se convierte en refugio y el frío obliga a bajar el ritmo, la tradición reclama su lugar. Eso es justamente lo que Tatiana, de Ruido en la cocina, busca recuperar con esta receta tan humilde como reconfortante: un cremoso de coliflor, patata y bacalao coronado por una ajada elaborada con Aceites Abril, el ingrediente que eleva un plato de siempre a una experiencia llena de matices.

Este tipo de guisos, presentes en la memoria culinaria de tantas familias gallegas, regresan con fuerza cuando las temperaturas descienden. Son platos que no necesitan artificios ni técnicas complejas; únicamente buen producto, mimo y un aceite de calidad que haga brillar cada ingrediente. Ahí es donde Aceites Abril se convierte en el hilo conductor entre el sabor tradicional y la cocina actual.

Elaboración de la receta. Cedida

Ingredientes (para 4 personas)

Para el guiso

1 coliflor mediana

4-5 patatas medianas

4 lomos de bacalao

Agua

Sal al gusto

Para la ajada

150 ml de Aceite de Oliva Aceites Abril

5 dientes de ajo laminados

2 cucharaditas de pimentón de la Vera

2 cucharadas de vinagre (opcional)

1 cazo del agua de cocer el bacalao

Perejil picado para decorar

Elaboración paso a paso

Retira las hojas verdes de la coliflor y sepárala en ramilletes medianos, procurando que todos tengan un tamaño similar para una cocción uniforme. Lávalos y reserva. Pela las patatas y cháscalas. Colócalas junto con la coliflor en una cazuela amplia, cúbrelas con agua fría y añade sal al gusto. Pon la olla al fuego y deja cocer unos 10 minutos, hasta que las patatas se ablanden ligeramente sin romperse y la coliflor mantenga su forma. Incorpora los lomos de bacalao, colocándolos sobre las verduras. Cocina entre 7 y 10 minutos, según el grosor. El bacalao debe quedar jugoso, con lascas que se separan fácilmente y un brillo característico. Antes de retirar del fuego, toma un cazo del agua de cocción y resérvalo para la ajada. Para la ajada, calienta los 150 ml de Aceite de Oliva Aceites Abril en una sartén a fuego medio. Añade los ajos laminados y deja que se doren suavemente. Retira la sartén del fuego y añade el pimentón de la Vera, removiendo con rapidez para evitar que se queme con el calor residual. Incorpora, si te apetece, el vinagre y el cazo del agua de cocción del bacalao para ligar la salsa y darle profundidad. Para montar el plato, coloca en una fuente amplia las patatas y la coliflor bien escurridas. Dispón con cuidado los lomos de bacalao y riega todo con la ajada caliente. Remata con perejil picado y sirve al momento.

El sabor que vuelve cada otoño

Hay recetas que no necesitan explicación: simplemente reconfortan. Esta preparación recupera la esencia de la cocina gallega más auténtica, la que se cocina a fuego tranquilo y se comparte alrededor de la mesa.

El resultado es un plato otoñal, sencillo y a la vez sofisticado en su intensidad que tiene como aliado indispensable en su preparación el producto de Aceites Abril, capaz de realzar los sabores sin restar naturalidad al conjunto.