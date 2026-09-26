Vuelve Expoconvento a A Coruña con "los mejores dulces del mundo": solo estos 6 días de diciembre

Los dulces de convento más ricos y esperados regresan este 2026 a A Coruña por Navidad. Expoconvento celebra su 16ª edición en la Iglesia Padres Capuchinos de A Coruña del 3 al 8 de diciembre y, como ha ocurrido ya en más de una ocasión, estará abierta hasta agotar las existencias de los turrones, mazapanes o pastas artesanales que tanto triunfan entre los coruñeses.

Este año el cartel de la feria, que continúa consolidándose como el evento más importante de España de dulces de convento, dedica su cartel a las MM Clarisas Franciscanas de Montijo, en Badajoz (Extremadura), del Monasterio del Santo Cristo del Pasmo. "Tienen una tradición repostera antiquísima", señalan desde la organización del evento.

Cartel de Expoconvento 2026 Cedida

Asimismo, confirman que, a falta de confirmar los participantes de este año, esperan que el número vuelva a rondar los 50 conventos, como en las últimas ediciones. De esta manera, los coruñeses podrán volver a disfrutar de especialidades navideñas, como polvorones, mantecados, alfajores, turrones y roscos de vino. Además de otros productos como magdalenas, bizcochos marroquíes, yemas, trufas o mazapanes que podrán encontrar en este espacio que visitan cada año cientos de personas.

La feria estará abierta del 3 al 8 de diciembre o hasta agotar existencias, tanto en horario de mañana como de tarde. Así, las personas interesadas en comprar estos dulces podrán ir a la Iglesia Padres Capuchinos (calle Federico Tapia, 71) de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Esta será una oportunidad única para hacerse con estas delicias artesanales hechas en diferentes conventos de España.