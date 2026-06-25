Ricardo Darín y Andrea Pietra se dan un homenaje en la parrilla argentina más famosa de Oleiros después de actuar en el Colón

Ricardo Darín y Andrea Pietra cenaron en La Raqueta, en Oleiros, tras actuar en A Coruña. Escogieron una buena selección de clásicos de esta parrilla argentina para celebrar el éxito de la función

Ayer fue un día especial en La Raqueta, en Oleiros. El reconocido actor argentino Ricardo Darín y la también actriz argentina Andrea Pietra eligieron esta parrilla argentina para cenar tras la representación de la obra Escenas de la vida conyugal en el Teatro Colón de A Coruña.

La función, dirigida por la legendaria actriz y directora Norma Aleandro, adapta los célebres textos de Ingmar Bergman para reflexionar, con humor e ironía, sobre las relaciones de pareja, la rutina, las crisis y el amor. Convertida en un éxito de taquilla, la obra está recorriendo España y ha hecho parada en A Coruña con un teatro lleno.

Tras la representación, todo el equipo fue a cenar a la parrilla de Oleiros. Comieron empanadillas argentinas rellenas de entraña y provolone, pulpo a la brasa y mollejas.

A continuación, terminaron con tira de asado de novillo y entraña de ternera. Para beber, escogieron un Malbec argentino: El Enemigo.

Tal y como nos cuenta Javier, propietario del restaurante, “son gente muy agradable. Tanto Ricardo como Andrea son unos cracks, con una calidad humana impresionante”.

Desde luego, escogieron un buen lugar para celebrar el éxito de la función.