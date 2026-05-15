El restaurante de O Birloque que se ha convertido en un referente del menú del día en A Coruña

En el número 8 del Residencial El Martinete, en el barrio coruñés de O Birloque, hay un restaurante donde cada día unas sesenta personas se sientan a comer como en casa. Se llama Éche o que hai y, desde que María Jesús Pereiro González se puso al frente del negocio, el local se ha consolidado como uno de los puntos de referencia para quienes buscan un menú del día casero en A Coruña.

El establecimiento, que abrió en agosto de 2024, trabaja exclusivamente con menú del día y actualmente sirve entre 50 y 60 menús diarios: "La verdad es que estamos muy contentas", explica María Jesús.

El menú completo cuesta 13 euros y el medio menú 10,50 euros. "Tuvimos que actualizar los precios debido al aumento de costes. Teníamos el menú a 12 euros, pero sostenerlo era imposible", reconoce.

Cocina tradicional y platos casi fijos cada semana

La propuesta de Éche o que hai gira alrededor de la cocina casera y tradicional. Cada día ofrecen entre tres y cuatro primeros y otros tantos segundos, además de postre.

Algunos platos ya se han convertido prácticamente en clásicos semanales. Los lunes toca guiso de ternera; los martes, lentejas; los miércoles, fabada; los jueves, cocido de repollo o grelos; y los viernes, callos. "Además de esos platos que tenemos fijos, hay mucha gente que viene especialmente los viernes por las hamburguesas", comenta entre risas.

La carta cambia constantememte según el mercado y la temporada. Puede haber desde guiso de choupa o huesos de rape hasta ensaladilla, salpicón, tortillas variadas, raxo, zorza o chuletas. "Todo es muy casero y muy fresco. Nunca te vamos a servir un cocido al día siguiente otra vez", asegura.

Los postres son otro de los puntos fuertes, muchos de ellos elaborados en el propio local. Entre la cocinera y María Jesús preparan mousse de limón o naranja, tartas de piña, chocolate o queso, además de flanes de café, huevo o queso. "Vamos variando mucho", explica.

Detrás del funcionamiento diario del negocio hay un equipo de tres personas: María Jesús, una cocinera y una camarera. "Trabajan de maravilla, estoy muy contenta con ellas. El negocio también funciona así de bien gracias a ellas", destaca.

El local ocupa el espacio de un antiguo restaurante que llevaba cerca de 30 años funcionando también con menú casero. Cuando María Jesús decidió hacerse cargo del negocio, uno de sus mayores temores era la organización del servicio. Sin embargo, asegura que la respuesta del público ha sido muy positiva. "Pensé que la gente iba a esperar mucho o que iba a ser complicado mover todo, pero realmente en 15 o 20 minutos la gente está atendida, con postre incluido", comenta.

El restaurante abre de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 21:30 horas y cada día publica el menú en Instagram antes de las 13:00 horas.