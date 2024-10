La Ciudad Vieja de A Coruña pierde otro local de hostelería: La Kasbah se reinventa

La Ciudad Vieja sigue perdiendo negocios. En realidad, en este caso, lo que pierde es un local de hostelería, porque La Kasbah dejará de ser tetería, pero seguirá siendo un negocio. Su gerencia ha tomado la decisión de dejar una actividad que llevaban desarrollando desde el 2006 para pasar a tener el local en alquiler para eventos privados.

"El motivo del cierre es porque está en la Ciudad Vieja y la Ciudad Vieja está muerta, no hay vida", explica Sabela López. "Al no haber nada alrededor, no hay más bares, pubs... Cuantos menos sitios, la gente menos va a subir". La dueña del local asegura que la situación "era insostenible" y que, aunque "a lo mejor el fin de semana puedes hacer algo, de lunes a jueves te mueres. Tuve que tomar la decisión de cerrarlo porque era insostenible".

La Kasbah abrió sus puertas en la Ciudad Vieja en 2006, hace ya 18 años. Sin embargo, desde entonces han ido cerrando poco a poco todos los negocios de su alrededor, privando a la zona de la vida social que un día tuvo. A esto se añadió "el auge del puerto y los Cantones, ahí ya empezó a ir muy mal".

Reinventarse o morir

Es por eso que Sabela ha tomado la decisión de cerrar La Kasbah, pero no se rinde a vender el local que tiene en propiedad. Lo ha dejado tal cual, salvo por el hecho de vaciar la cocina, y ahora lo alquila para eventos privados a un precio muy asequible: a partir de 30 euros el día.

"Ya no es un negocio de hostelería", explica Sabela, "simplemente es un espacio para que la gente vaya allí y disfrute. Hay gente que quiere que le dé las llaves y ya ellos se apañan lo que quieran hacer y otra que te pide que le decores el local, le compres cosas o le pongas un camarero".

Por así decirlo, Sabela se encarga de todos los trámites del evento para que sus clientes tan solo tengan que llegar al local el día deseado y disfrutar de la noche "a su antojo". El emplazamiento sigue siendo el mismo, en plena ciudad vieja, ubicado en el número 1 de la calle Isabel Zendal. Para contactar, consultar tarifas o hacer una reserva, se puede llamar al 622 622 104.