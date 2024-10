Abre en A Coruña Fervellasverzas: café de especialidad y focaccias artesanas para llevar

El Paseo Marítimo de A Coruña contará este mes con una nueva opción gastronómica: Fervellasverzas. Un establecimiento que ponen en marcha dos gallegas retornadas del Reino Unido "con muchas ganas", y donde servirán opciones dulces y saladas hechas de forma artesanal: bollería, café de especialidad, y su plato estrella, los bocadillos de focaccia.

Las gallegas Beatriz Penedo e Iciar Novo se encuentran detrás del proyecto. Ambas regentaron juntas un coffee shop en Londres, pero con la pandemia y el Brexit decidieron volver a su tierra y ahora se aventuran de nuevo con este espacio que esperan abrir a finales de octubre. Penedo es cocinera y ella será la encargada de elaborar los platos que servirán en el establecimiento.

Será un espacio take away ubicado en un lugar privilegiado: frente a la playa de Riazor. La idea es dar una opción a quienes disfruten del Paseo Marítimo y del arenal, así como convertirse en referecia en los días de partido. Su nombre emplea la popular expresión gallega que hace referencia a una "persona que no para quieta y va de un lado para otro".

En Fervellasverzas servirán bollería hecha artesanalmente, café de especialidad y bebidas y cervezas artesanas, pero el plato estrella serán las focaccias, que estarán hechas con masa madre y serán de distintos tipos, habiendo también opciones vegetarianas. "Todo será artesano, las salsas, los encurtidos, las masas...", relata Penedo.

Para empezar la carta contará con cinco focaccias, dos con proteína animal y tres vegetarianas. Una de ellas "será de cordero cocinado a baja temperatura con salsa harissa fermentada, encurtidos y una ensalada mixta con rúcula y canónigo". Entre las vegetales habrá una de "calabaza asada con kimchi, y le metermos un pesto rojo muy rico con endivia asada", indica la cocinera.