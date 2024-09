El único bar en cinco kilómetros a la redonda en A Coruña que reúne a la comunidad de A Zapateira

Parece mentira que en un barrio de A Coruña en el que residen alrededor de 2.500 vecinos tan solo haya un bar. Ahí estuvo ágil Miguel Currás, el propietario de El Abuel@, ubicado en la calle la Haya, número 1. A pesar de que no había ningún negocio de hostelería en la zona, el local llevaba parado 14 años.

Miguel no era del barrio, pero su hija sí. Cuando iba a visitar a sus nietos, se imaginaba llevando algún día aquel bar. "Buscaba un espacio así de grande", explica el gerente. Al principio comenzó como una broma entre la familia. "Mis nietas siempre decían: 'Vamos a jugar al bar de los abuelos', porque tenía una explanada muy grande", y así fue. Lo que comenzó siendo una burla entre la familia, terminó por hacerse realidad.

Interior de El Abuel@ en A Coruña

Fue un gran alivio para los vecinos de A Zapateira que Miguel abriera su bar. Hasta ese momento no tenían ningún espacio de reunión en el que compartir momentos entre vecinos. Desde entonces, no hay fin de semana en el que no se reúnan para comentar cotilleos del barrio, o todo aquello que se hace en una comunidad.

Comida casera y variada

Además de lo que incluye la carta, que cuenta con tapas y raciones, también hay opción de pedir menú del día entre semana. "Los obreros de la zona suelen reclamarlo mucho", explica Miguel. Pero sobre todo triunfan las opciones para compartir. "Vienen muchas familias, y suelen pedir algo para todos", añade. En este caso, los niños suelen decantarse más por las hamburguesas o las pizzas.

Pizza de zorza con grelos de El Abuel@

Cuentan con las pizzas más clásicas como la margarita, pero también las tienen más "contundentes" y la de zorza con grelos es la que más se pide. Además, ahora que se acerca el invierno, también existe la posibilidad de pedir cocido previa reserva: "Viene bien sobre todo para grupos grandes".

Perfecto para ver el fútbol

Como en cualquier bar de barrio, los sábados y los domingos se reservan para ver el fútbol. Son muchos los que quedan con su vecino de al lado para ver el Dépor en una de las pantallas grandes con las que cuenta el local. "El fútbol, las motos... Lo que toque", explica Miguel.

Terraza de El Abuel@ en A Coruña

Una de las ventajas de ubicarse en un lugar como A Zapateira es la de la facilidad para aparcar. Mucha gente huye del centro de la ciudad para evitar dar vueltas con el coche hasta encontrar estacionamiento. "Mucha gente viene hasta aquí porque sabe que no tiene problema para aparcar", señala Miguel.

Terraza exterior de El Abuel@

Además, en El Abuel@, al trabajar desayuno, comida y cena, tienen un horario bastante flexible. Abren de martes a viernes -lunes descansan- en horario de 8:00 a 23:00 horas. Los sábados abre de 9:00 a 00:00 horas y los domingos, de 9:00 a 23:30 horas.