Gran fiesta del pollo a la brasa el 3 de octubre con un menú a 12 euros con pimientos, bebida, postre y café

Tras meses de verano repletos de fiestas gastronómicas en Galicia bajo el sol y las altas temperaturas, seguro que muchos se pensaban que con la llegada del otoño se acabarían estas celebraciones. Sin embargo, el mes de octubre viene cargado de citas gastronómicas a lo largo y ancho de la comunidad para disfrutar de la comida gallega y la buena música.

Una de estas celebraciones tendrá lugar el próximo sábado 3 de octubre en Vimianzo (A Coruña), concretamente en la parroquia de Baíñas. Se trata de la Festa do Polo á Brasa, una oportunidad perfecta para degustar un exquisito pollo hecho a la parrilla y disfrutar de un menú súper completo a muy buen precio.

"Xa está aquí a festa do polo"

Si no sabes qué hacer el próximo sábado, apúntate a la Festa do Polo á Brasa de Baíñas. La parroquia celebrará una nueva edición de esta fiesta gastronómica junto al colegio, en el pabellón, a partir de las 19:30 horas, y también contará con mucha música en directo.

El protagonista, como no podía ser de otra forma, será el pollo a la brasa. El menú incluye pollo, pimientos, bebida (vino o agua), postre (rosca) y café. El precio anticipado es de 12 euros, mientras que en taquilla tendrá un coste de 15 euros. Además, si quieres llevarte un pollo para casa y disfrutarlo en tranquilidad, también se ofrece ese servicio.

Para quienes acudan en pandilla, se permite reservar mesa para grupos de un mínimo de 10 personas. Durante la fiesta habrá un gran sorteo entre los asistentes.

Y después de cenar, toca disfrutar de la música. Dúo Fábula se encargará de poner ritmo a la fiesta con su actuación en directo y, a partir de las 00:00 horas, será el turno de DJ Save, que continuará la noche con una sesión para bailar hasta altas horas de la madrugada.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en el Supermercado Baíñas y en el Bar Katuxas, así como contactando con alguno de los dos números de teléfono que aparecen en el cartel de la fiesta.

Para aquellas personas que estén interesadas, la fiesta también tiene un cierto toque deportivo. A las 17:00 horas tendrá lugar la Ruta do Polo BTT, un recorrido de unos 20 kilómetros en bicicleta con salida desde el colegio de Baíñas. Desde la organización dicen que no es una prueba competitiva, así que puede participar cualquier persona que quiera.

No tardes en conseguir tu ticket para disfrutar de este completo menú y pasártelo en grande el próximo 3 de octubre en Baíñas.