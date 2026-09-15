Así es el cartel de las fiestas do Cruceiro da Coruña, en Santiago: "Sin los vecinos no hacemos nada"

17 personas han trabajado muy duro desde septiembre de 2025 y ven cada vez más cerca el resultado de todo un año de dedicación. Son los miembros de la comisión de fiestas de Cruceiro da Coruña, en Santiago de Compostela, que este lunes han dado a conocer el cartel completo del evento que cierra el verano y recibe el otoño en el barrio.

Cruceiro da Coruña celebra sus fiestas del 25 al 27 de septiembre. "Esperamos que a xente o pase ben", señala Marcos Pajaró, uno de los miembros del gran grupo de amigos, compañeros y vecinos que trabajaron juntos durante los 12 últimos meses. Él, al igual que algún otro integrante, ya tenía experiencia formando parte de una comisión de fiestas.

"Somos un grupo bastante animado. O primeiro que se fai é vender participacións da Lotería de Nadal para recaudar fondos, e despois puxémonos a organizar un festival de música urbana, que está moi de moda", explica Pajaró sobre el exitoso Cruceiro Fest, que estos vecinos organizaron de principio a fin.

La comisión contactó con artistas como X Maseda, Kike Varela o Lg1do a través de redes sociales, contratándolos para que convirtiesen la explanada de Salgueiriños en una gran fiesta el pasado 30 de abril. Todo ello evocando los grandes festivales, con pulseras recargables para pagar las consumiciones incluidas.

Imagen del exitoso Cruceiro Fest celebrado en Santiago. Cedida

"Foi unha experiencia nova moi bonita, espectacular. Os axentes dos artistas portáronse moi ben con nós, explicáronnos o funcionamento dalgunhas cousas", indica este miembro de la comisión de fiestas, que añade sonriente: "Todo o mundo nos di que fagamos o seguinte, pero xa terá que ser a comisión que entre".

No faltó, tampoco, la tradicional sardiñada con la que tanto Marcos Pajaró como algunos de sus compañeros colaboran todos los años. "Cando toca unha comisión nova, con rapaces novos, é complicado facer algo sen axuda", explica, señalando que los miembros actuales de la comisión tienen unos 40 o 50 años.

Más allá de todos estos eventos, la comisión hace el libro de anuncios de empresas y recauda la tradicional cuota de 60 euros. Una cantidad que los vecinos de toda la vida abonan sin problema, pero que genera ciertas reticencias y dudas entre las personas que se mudaron recientemente al barrio. "Intentamos ir a todas as casas", concreta Pajaró, que señala que van identificados.

La sardiñada es uno de los eventos más esperados por los vecinos. Cedida

Todos los años se nombra a una nueva comisión el domingo en el que terminan las fiestas. Varios vecinos del barrio son nombrados para tomar el relevo y organizar las fiestas del año siguiente, aunque no todos deciden quedarse por motivos personales o laborales. La comisión actual, sin embargo, anima a los seleccionados a seguir adelante con las fiestas.

"É un ano no que traballas bastante, pero é algo bonito, interesante, e coñeces moitos veciños. Entre os nenos e o traballo, hai veciños que había catro ou cinco anos que non vía e cando che abren a porta, poste ao día. Fas barrio", añade Pajaró, que recuerda lo bien que se lo pasaron en la final del Mundial entre España y Argentina, que vieron y celebraron en el local social.

Algo, sin embargo, que tiene unos protagonistas claros: "Sen os veciños non facemos nada". Y es que en esta zona de Santiago de Compostela saben bien lo importante que es que las fiestas se mantengan para propiciar esos reencuentros y que los residentes en el barrio y sus familiares disfruten de un fin de semana para el recuerdo.

Programación completa

Los vecinos do Cruceiro da Coruña ya conocen el cartel completo de las fiestas en honor a San Miguel. El barrio se llenará de música y actividades del 25 al 27 de septiembre con el objetivo de que todo el mundo se lo pase en grande.

Viernes 25 de septiembre

10:00 horas. Lanzamiento de 21 bombas de palenque

Por la noche, verbena con La Fórmula y Cinema

Sábado 26 de septiembre

10:00 horas. Lanzamiento de 21 bombas de palenque

Pasacalles a cargo de la Asociación Cultural Pana Raiada y O Son do Viso

Sesión vermú a cargo de Ritmo Joven

17:00 horas. Actividades infantiles en el campo de la fiesta

Pasacalles a cargo de la Charanga Noroeste y la Charanga Santa Compaña

Verbena con Ritmo Joven y Saudade

Domingo 27 de septiembre