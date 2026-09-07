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Cuenta atrás para A Merced de Conxo, en Santiago: "Sin vecinos y sin comisión, las fiestas se acabarían"
El barrio celebra del viernes 11 al domingo 13 tres jornadas de música, gastronomía y diversión para pequeños y mayores
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Cuenta atrás para las fiestas de A Merced en Conxo. El barrio compostelano cuenta las horas para celebrar tres días de fiesta en las que habrá desde música hasta gastronomía, pasando por las actividades para los más pequeños, la procesión, el mercado artesanal y una exposición de coches antiguos.
La comisión, que comenzó estando formada por seis personas, está integrada actualmente por cuatro vecinos que han unido fuerzas para hacer posible que el barrio disfrute este fin de semana de una amplia programación que piensa en todo el mundo.
"A organización supón un traballo e unha loita contra a burocracia e a favor da xente maior que loita cada ano para poder baixar á nosa patroa, para disfrutar, xuntarnos os veciños e os non veciños, en facer unha gran festa e facer o posible para que a xente quede contenta", resume David sobre el año de esfuerzo que llevan al frente de este cometido.
Y es que él sabe bien la responsabilidad que es ponerse al frente de la organización de las fiestas patronales: "Sen os veciños de sempre e sen a comisión, as festas acabaríanse". "Nós o único que levamos disto é a alegría, o benestar da xente, sentir a música no barrio, poder bailar e baixar a nosa virxe", concluye el joven.
"O programa destas festas parte da idea de que os colaboradores e socios son as persoas maiores. Pensamos que o venres sería perfecto para que os nenos poidesen gozar despois das clases e das actividades con xogos só para socios, pero os nenos que non sexan socios poden participar colaborando con 5 euros", concreta David.
Más allá de esto, la exposición de coches antiguos, que "tivo moi boa acollida" en la Festa da Primavera, repetirá el sábado para deleite de los amantes del motor. El miembro de la comisión señala que, además del cartel, habrá una sorpresa el domingo justo antes del inicio de la misa.
Conxo, en todo caso, arrancará su fiesta este viernes 11 de septiembre de la mano de Kiko Fernández, de Conformistas de Conxo, que será el encargado de dar el pregón. Una bonita forma de homenajear a una figura fundamental en el barrio, que disfrutará de tres días de diversión.
Programación completa
Viernes 11 de septiembre
- 10:00 horas. Tirada de las tradicionales bombas de palenque
- 16:00 a 20:00 horas. Juegos solo para socios. Niños con ropa para cambiarse. Habrá baño de espuma, pintacaras y colchoneta
- 20:00 horas. Pregón a cargo de Kiko Fernández (Conformistas de Conxo) en la praza Aurelio Aguirre
- 21:00 horas. Batucada con Prucupá en la praza de Conxo
- 22:00 a 23:00 horas. Xalundes
- 23:00 a 00:00 horas. Grupo de música Chiskeiro
- 00:00 horas. Disco móvil Chocolate
Habrá carpa. La gastronomía correrá a cargo de la Pulpería García
Sábado 12 de septiembre
- 10:00 horas. Tirada de las tradicionales bombas de palenque
- 10:00 horas. Alboradas por las calles de Conxo de la mano del Grupo Os Valentes
- 12:30 a 21:00 horas. Mercadillo artesanal
- 12:30 horas. Exposición de coches antiguos
- 14:00 horas. Sesión vermú a cargo del Grupo Eureka
- 22:00 horas. Verbena con el Grupo Eureka y el Grupo Fusión
Domingo 13 de septiembre
- 10:00 horas. Tirada de las tradicionales bombas de palenque
- 11:00 horas. Salida desde las MM Mercenarias acompañada por la Banda de Veracruz y el Grupo de Música Folclórica Tradicional do Sar. Portan el estandarte Pablo Arufe Espila, María Carmen Espiña Raíndo y Daniel Martínez Leboráns. La comisión agradece a Ós amigos da Merced, a las empresas colaboradoras y a los vecinos por hacer posible la procesión
- 13:00 horas. Eucaristía solemne en la Parroquia da Nosa Señora da Mercé de Conxo, cantada por el Coro Crecente Voces Graves de Conxo. Comida a cargo de Pulpería García
- 14:00 horas. Sesión vermú con Aires de Broña
- 22:00 horas. Verbena con la Orquesta Charleston Big Band