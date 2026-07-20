El Combo Dominicano y Grupo Ráfaga actuarán en estas fiestas a 40 minutos de A Coruña a finales de agosto

Si hay una palabra que defina a los veranos en Galicia, esa es fiesta. No importa qué zona de la comunidad visites, porque siempre habrá alguna celebración, ya sea solo gastronómica o acompañada de verbenas. Por ello, siempre viene bien tener claro el calendario de tus orquestas preferidas para no perderte ni un show.

A finales de agosto, Curtis, en A Coruña, celebra sus fiestas patronales con 4 días de fiesta en los que no faltarán las orquestas, los actos religiosos, las sesiones vermú y más actividades para disfrutar y celebrar.

Las fiestas patronales de Curtis

Las fiestas de Curtis, situadas a poco más de media hora de A Coruña, ofrecerán cuatro intensas jornadas de celebración entre el sábado 29 de agosto y el martes 1 de septiembre, con un programa que combina música, tradición, actividades populares y propuestas para todas las edades.

El sábado 29 de agosto arrancará la programación festiva con una gran noche de música. A partir de las 23:30 horas actuará la orquesta Cinema y, además, los asistentes podrán disfrutar del esperado concierto del grupo Ráfaga.

El domingo 30 de agosto comenzará a las 10:30 horas con un pasacalles a cargo de Os Sobraos de Bergondo. A las 12:00 horas se celebrarán la misa solemne y la tradicional procesión. Ya por la tarde, a las 14.00 horas, la orquesta Trébol amenizará la sesión vermú y regresará al escenario a las 22:00 horas para poner el ritmo a la verbena.

El lunes 31 de agosto, la jornada se iniciará también a las 10:30 horas con un pasacalles protagonizado por Espadana Tradicional. A las 12:00 horas tendrá lugar la misa y procesión, mientras que a las 14:00 horas el dúo Dilema será el encargado de la sesión vermú.

A las 17:30 horas se celebrarán los juegos populares y, a las 19:30 horas la charanga Santa Compaña recorrerá las calles con un nuevo pasacalles. La verbena comenzará a las 23:00 horas con las actuaciones del grupo Beatriz y Nueva Fuerza.

Las fiestas concluirán el martes 1 de septiembre. A las 12:00 horas se oficiará la misa y, a las 14:00 horas, el Trío Manhattan pondrá música a la sesión vermú. Por la tarde, a las 17:30 horas, se disputará el tradicional partido de solteros contra casados y, una hora después, habrá juegos infantiles y una divertida fiesta de la espuma.

A las 19:30 horas, la Mekanika Rolling Band protagonizará el pasacalles, mientras que el broche final llegará a las 23:00 horas con las actuaciones de El Combo Dominicano y La Fórmula.