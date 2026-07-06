Kiko Rivera, Panorama City y Ortiga estarán en las fiestas de verano de este municipio gallego a finales de julio

Kiko Rivera durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Laura Mateo E. E.

La parroquia de Taragoña, en Rianxo (A Coruña), ultima ya los preparativos para una de las citas más especiales de la temporada estival: sus tradicionales fiestas de verano.

Un año más, la localidad se vestirá de gala para celebrar cuatro jornadas de música que se prolongarán de jueves a domingo, con un cartel encabezado por artistas y orquestas de primer nivel, entre ellos Kiko Rivera, Ortiga y Panorama City.

Kiko Rivera, Panorama City y Ortiga, juntos en estas fiestas de verano

Tras semanas de expectación, la comisión organizadora ya ha dado a conocer el cartel definitivo de unas fiestas que se celebrarán los días 23, 24, 26 y 26 de julio en el Campo Maneiro.

Las orquestas Panorama City y Cinema serán las encargadas de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de verano de Taragoña, que también contarán en la jornada inaugural con las actuaciones de Juan do Tractor, Charanga Furruxa y Os Pequenos do Barbansa.

La programación del viernes 24 de julio reunirá nada menos que 11 actuaciones en una intensa jornada de música y espectáculo. Los cabezas de cartel del día serán Gran Parada y Dirty Suc. El programa se completará con las actuaciones de:

Kid Mount

Xmaseda

Lil $am

Collazo

DJ Carlos López

Rockolas

Mínimo Eventos

@s Jaitas Blue

Os Pequenos do Barbansa

El sábado 25 no será un sábado cualquiera. Kiko Rivera amenizará la jornada festiva con algunos de sus temas más conocidos, entre ellos El mambo, Te necesito, Chica loca y Que nos quiten lo bailao.

El cantante y DJ no visita Galicia por primera vez; de hecho, este año ya ha actuado en varias ocasiones en la comunidad. Ahora, el 25 de julio estará en las fiestas de Taragoña, donde compartirá cartel con Ortiga, Charleston Big Band y DJ Pitty.

También se subirán al escenario José Manuel Follarín, DJ Manux y la Banda de Música Xuvenil de Rianxo. Además, se celebrará una comida popular abierta a todos los asistentes, así como actividades infantiles.

El domingo 26, último día de las fiestas, el programa se cerrará en el Campo da Pazos con las actuaciones de Alaska, la Banda de Música de Rianxo y el grupo folclórico Arume, y un espectáculo de magia para los más pequeños.