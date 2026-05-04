Gran pulpada a 20 minutos de A Coruña este sábado: aforo limitado y comida hasta reventar

El mes de mayo arranca por todo lo alto con una agenda de ocio que presenta propuestas para todos los gustos y públicos. Desde conciertos hasta espectáculos cargados de humor, la programación de este fin de semana también incluye una gran pulpada.

El pulpo, auténtico emblema de la cocina gallega, está presente en numerosas fiestas populares. Sin ir más lejos, la pequeña parroquia de Santa María de Soutullo, en A Laracha (A Coruña), celebrará este fin de semana una gran pulpada con tardeo musical.

Gran pulpada con aforo limitado

El verano está cada vez más cerca y eso se nota en la agenda de ocio. Mayo arranca de la mejor manera, con un festivo ya a sus espaldas y una amplia variedad de planes para bailar, disfrutar de la gastronomía y mucho más.

Precisamente, este fin de semana la parroquia de Soutullo, con apenas 141 habitantes, celebrará una gran pulpada abierta a todos los que se acerquen. La cita será el sábado 9 de mayo a partir de las 14:30 horas.

Bajo la organización del Concello de A Laracha, la II edición de la Gran Pulpada de Soutullo ofrecerá un menú principal compuesto por grandes clásicos de la gastronomía gallega: empanada, lacón á feira, cachelos y pulpo "hasta reventar".

El menú también incluye pan, refrescos, vino, postre y café.

El precio es de 38 euros por persona, mientras que los niños con edades comprendidas entre los 6 y 11 años pagan 17,50 euros. Para los menores de 6 años, la comida es gratis.

El evento arrancará a las 14:30 horas y a partir de las 15:30 horas habrá tardeo musical con la actuación de O Tren da Unha. El aforo es limitado y la fecha límite para anotarse termina este lunes 4 de mayo.

La venta de tickets está disponible en la gasolinera Vidueiros y en el estanco de Soandres.