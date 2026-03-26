Es oficial: Leticia Sabater actuará este 27 de marzo en un pueblo de Galicia de 330 habitantes

Marzo llega a su fin, pero el municipio de Santa Comba (A Coruña) despedirá el mes por todo lo alto con la celebración de la III edición de la Festa da Xuventude, en el lugar de A Pereira.

Con apenas 330 habitantes, A Pereira se llenará de vida este próximo viernes 27 de marzo con la III Festa da Xuventude, que reunirá a artistas y orquestas, como Leticia Sabater y Cinema, respectivamente.

Leticia Sabater actuará este viernes en Santa Comba (A Coruña)

El viernes 27 de marzo es la fecha elegida para la III Festa da Xuventude. La celebración, dedicada a los jóvenes, promete una jornada llena de música y diversión de la mano de la intérprete de Mr. Police y La salchipapa.

"Hola, Santa Comba. ¿Cómo están mis gallegos? Yo tengo muchas ganas de veros. Será el viernes 27 de marzo, con un pedazo de fiestón espectacular que empieza a las 22:30 horas, con la disco móvil Mega CDC y DJ Martín", explica Leticia Sabater en un vídeo en redes sociales.

A continuación, será el turno de la orquesta Cinema y, a partir de las 00:30 horas, tomará el relevo Leticia Sabater. "Cantaré mis temazos, otros de los años 80 y 90, y versiones actuales que todos conocéis, para que cantemos y bailemos sin parar", promete la artista.

Los asistentes también podrán subir al escenario, cantar y bailar con Leticia Sabater y, más tarde, sacarse una fotografía de recuerdo con la intérprete de canciones, como Trínchame el pavo, El langostino Rufino y Toma pepinazo.

Una vez que termine la actuación de Leticia Sabater, la fiesta seguirá con otros DJs y orquestas. La entrada a la III Festa da Xuventude es totalmente gratuita; la fiesta se celebrará en el Campo da Festa de A Pereira, con barras de bebida y comida, bocatería y pulpeira.

"Vamos a petarlo; la noche promete y mucho", garantiza Leticia Sabater, quien, tras su paso por Santa Comba, se trasladará a Carballo (A Coruña) para ofrecer otro concierto la noche del miércoles 1 de abril.

La fiesta tendrá lugar en la iglesia de San Cristóbal a partir de las 22:00 horas y contará también con la participación de otros DJs de primer nivel, como Diego Mariño, Cotelo, Rafa Astray y Nyan Boe.