Cocido y filloas por 37 euros y actuación de la París de Noia en esta fiesta a una hora de A Coruña

Invierno, frío, lluvia, carnavales... ¿hay algo que apetezca más que un cocido gallego? Es, sin duda, el plato de cuchara por excelencia de esta época del año. Y si además se acompaña de uno de los postres más típicos del Entroido, el plan se convierte en una auténtica delicia gastronómica.

Todo eso se puede disfrutar en la XLIII Festa de la Filloa de Lestedo, una parroquia de Boqueixón (A Coruña), que un año más se hermana con el cocido de Lalín (Pontevedra) para ofrecer una celebración conjunta. Así, el próximo 22 de febrero, este municipio brinda la oportunidad de saborear dos de los grandes eventos gastronómicos de Galicia.

Cocido da Filloa

La XLIII Festa da Filloa de Lestedo, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, vuelve a convertir a esta parroquia de Boqueixón (A Coruña) en uno de los grandes epicentros gastronómicos del Entroido gallego.

Se trata de una cita ya consolidada que rinde homenaje a la filloa, uno de los postres más tradicionales y queridos de la cocina gallega, especialmente vinculado a las celebraciones del Carnaval. Desde 2024, este evento cuenta con el reconocimiento oficial como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un distintivo que avala su relevancia cultural.

Este 2026, la fiesta se desarrollará desde el viernes 13 hasta el domingo 22, fecha en la que se llevará a cabo una jornada gastronómica hermanada con el cocido de Lalín. Los asistentes podrán degustar un auténtico cocido lalinense, elaborado con carnes gallegas de calidad y acompañado, cómo no, de las tradicionales filloas de Lestedo.

La propuesta culinaria estará dirigida por el cocinero Álex Iglesias, garantizando una elaboración fiel a la tradición. El menú incluye un cocido completo con su cacheira (cabeza del cerdo), lacón, costilla, tocino, pollo, morro, oreja, chorizo cebollero, uñas, rabo, grelos, patatas, garbanzos, y falda de ternera gallega.

Todo ello se acompañará de bebida -vino Mencía, refrescos y agua- y una sobremesa compuesta por filloas de Lestedo rellenas, orejas dulces, queso con mermelada y café con gotas.

La comida tendrá lugar el domingo 22 de febrero a partir de las 14.30 horas en el Pabellón de Lestedo, situado a unos 800 metros del Campo da Festa. El precio del menú es de 37 euros para adultos y 12 euros para niños de 6 a 12 años. Para grupos de más de 25 personas, es necesario consultar tarifas a través del correo destadafilloadelestedo@gmail.com.

El plazo de inscripción para asistir al 'Cocido da filloa' finaliza el martes 17 de febrero y las reservas pueden realizarse en este link. Como broche final del Día Grande da Festa da Filloa de Lestedo, la orquesta París de Noia ofrecerá un espectáculo en compañía del Grupo Origen.

22 de febrero, día grande de la Festa da Filloa

El Campo da Festa acogerá la jornada grande de la XLIII Festa da Filloa de Lestedo con gran variedad de actividades que se combinarán con la degustación y venta de filloas de Lestedo con o sin relleno.