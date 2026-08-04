El refugio de Belinda Washington: famoso por el arroz con bogavante y antiguo enclave ballenero

Este es el refugio de la actriz de 'Farmacia de guardia' y 'Paquita Salas' Shutterstock/El Español

Belinda Washington es una de las actrices más reconocidas y populares de la televisión en España. A lo largo de su carrera ha participado en ficciones televisivas muy queridas como Farmacia de guardia y en magacines de corazón y humor como ¡Qué me dices!

Su apellido nos ofrece una pista sobre sus orígenes. Belinda nació en Altrincham, en Cheshire (Reino Unido), aunque, curiosamente, ha encontrado su refugio en un pequeño pueblo de A Mariña Lucense.

Así es el refugio de Belinda Washington

Famoso por su exquisito arroz con bogavante y por encontrarse junto a una de las playas más emblemáticas de España, Rinlo se ha convertido en el rincón predilecto de la actriz de Paquita Salas y Rubí para desconectar.

Esta pequeña villa costera, de apenas 200 habitantes, ha sido escenario de numerosas visitas de la intérprete, que no ha dudado en dejarse ver disfrutando de la gastronomía en uno de los restaurantes más populares de la zona.

En julio de 2025, Belinda Washington visitó A Cofradía de Rinlo junto al presentador Xosé Ramón Gayoso. Situado en pleno puerto, este reconocido restaurante es uno de los referentes gastronómicos de la zona y destaca por su arroz caldoso con bogavante.

Este crustáceo es uno de los principales protagonistas de la gastronomía local de Rinlo, y no es para menos: destaca por su alto contenido en proteínas de alto valor biológico y por su bajo aporte en grasas. Además, es fuente de minerales y vitaminas esenciales.

Otras opciones muy recomendables para degustar este plato son Porto de Rinlo, A Mirandilla y Amar de Rinlo. Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, el restaurante La Solana, en Ribadeo, es una elección perfecta.

Un antiguo enclave ballenero

" Robot8A vía Wikimedia

Rinlo es un antiguo enclave ballenero. Su puerto se encuentra entre Punta Corbera y la ensenada de Liñares y desde él, partían expediciones a la caza de cetáceos hace más de cien años.

Las cetáreas son otro de los grandes atractivos de esta pequeña localidad. En total, son tres (Estornín, Penancín y Ollo Longo) y su función era la de proteger y cultivar el abundante marisco que había en la zona.

Para recorrerlas se recomienda hacer el itinerario oficial conocido como 'Ruta das Cetáreas', que, a lo largo de un kilómetro, permite contemplar la belleza de las hoy deterioradas piscinas naturales

El monumento natural más importante de Galicia

Playa de As Catedrais Shutterstock

La playa de As Catedrais es el monumento natural más importante de Galicia. Se encuentra a apenas unos kilómetros de Rinlo y destaca por sus impactantes arcos de piedra con forma de ojiva gótica que llegan a alcanzar en algunos puntos los 30 metros de altura.

Augasantas, nombre original de la playa, se halla en el último tramo del Cantábrico antes de unirse con el Atlántico. Ofrece aguas de color azul turquesa y arena fina y clara, aunque para disfrutar de ella es necesario solicitar previamente un permiso.

En temporada alta, hay que solicitar una autorización a la Xunta de Galicia, ya que el número de visitas suele ser elevado y con ella, se garantiza la protección del entorno y la seguridad de los visitantes.