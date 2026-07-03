La playa con acceso limitado y uno de los mejores paisajes de toda España: agua cristalina y Monumento Natural

Desde el 1 de julio y hasta el próximo 30 de septiembre, así como en Semana Santa, hay una playa en la Mariña lucense que necesita autorización previa para poder visitarse: la preciosa playa de As Catedrais, en la localidad costera de Ribadeo (Lugo).

Situada a unos 10 kilómetros de Ribadeo, la playa de As Catedrais es uno de los monumentos naturales más impresionantes de España y uno de los emblemas turísticos de su concello y de toda Galicia en general. Con sus 28,94 hectáreas, recibió la distinción de Monumento Natural en 2005.

Un paraíso natural que merece la pena visitar

Praia das Catedrais, en Ribadeo (Lugo) patrimonionatural.xunta.gal

En la costa de A Mariña Lucense se encuentra uno de los paisajes más impresionantes del litoral Cantábrico: la famosa Praia das Catedrais, también conocida como Augasantas. Este enclave, situado muy cerca del límite con Asturias, destaca por la fuerza con la que el mar y el viento moldearon sus rocas a lo largo de miles de años.

Si por algo es súper especial este arenal es por sus enormes formaciones rocosas, que dibujan arcos naturales de gran altura y pasadizos que simulan los arcos de una catedral, de ahí su nombre. Durante la marea baja, el arenal queda al descubierto y permite caminar entre estos gigantes de piedra, descubriendo cuevas y estructuras naturales increíbles.

"El mar ha esculpido en los acantilados todo un repertorio arquitectónico de arcos, columnas y bóvedas que llevaron a bautizar turísticamente el espacio entre los arenales de Augasantas y Carricelas como Praia das Catedrais", indican desde Turismo de Galicia.

Praia das Catedrais, en Ribadeo (Lugo) patrimonionatural.xunta.gal

Además de su valor paisajístico, este espacio está protegido como Monumento Natural desde 2005. Más allá de su indudable fama, la experiencia de recorrerla en persona sorprende incluso a quienes ya han tenido la suerte de visitarla en algún momento.

Mar abierto, aguas cristalinas, arena fina, las formaciones rocosas y la belleza de sus alrededores hacen de este lugar un destino privilegiado que merece la pena visitar y descubrir.

Visitas restringidas durante julio y agosto

Visitantes admiran la belleza de la playa de las Catedrales, en Ribadeo. patrimonionatural.xunta.gal

La autorización de entrada es gratuita y se tramita a través de la página web ascatedrais.xunta.gal. Solo tendrás que indicar el número de visitantes y seleccionar la fecha y hora en la que quieres realizar la visita, con un máximo de 25 personas por solicitud.

Una vez completado este paso, debes rellenar los datos de la persona solicitante y del resto de visitantes, y proceder a confirmar la reserva.

A la hora de escoger el día en que te gustaría visitar la playa, verás que en la propia web se ofrece información sobre las mareas, algo a tener en cuenta debido a que se recomienda visitarla durante la bajamar, ya que, de lo contrario, no será posible recorrerla de forma adecuada.

Además, la Xunta de Galicia ofrece visitas guiadas gratuitas, cuya inscripción se realiza a través del mismo portal.