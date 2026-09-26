Coruña Secreta: La competición de futbolín con más de una década que reúne a 60 equipos y varios campeones de España

El futbolín forma parte desde hace décadas de la cultura popular española, especialmente ligado a bares, asociaciones y locales de ocio, pero detrás de esas partidas existe también una vertiente competitiva con jugadores especializados, campeonatos y ligas. Además, el vínculo con Galicia es especialmente estrecho: el futbolín español fue inventado en 1937 por el gallego Alejandro Campos Ramírez, conocido como Alejandro Finisterre, mientras se recuperaba de las heridas sufridas durante la Guerra Civil. Su invento acabaría convirtiéndose en uno de los juegos de mesa más populares del país y extendiéndose internacionalmente.

En A Coruña, esa tradición se mantiene viva a través de una liga que lleva más de una década reuniendo a jugadores de diferentes niveles. Según explica Kinki, uno de sus organizadores, a Quincemil, la competición cuenta actualmente con alrededor de 60 equipos y unos 160 participantes. Una cifra que da una idea de la dimensión que puede alcanzar este juego cuando pasa de las partidas informales a un formato competitivo estable.

La liga está dividida en cuatro categorías para que los jugadores puedan enfrentarse a rivales de un nivel similar. La cuarta está destinada a principiantes, mientras que la tercera reúne a participantes con algo más de experiencia. Por encima se encuentra la categoría máster y, finalmente, la primera división, reservada para los jugadores de nivel pro.

El sistema incorpora además ascensos y descensos, por lo que los equipos pueden cambiar de categoría en función de sus resultados. "Cada uno juega en su nivel", explica Kinki sobre una estructura que permite que quienes comienzan puedan competir en una categoría adaptada a su experiencia, al mismo tiempo que los jugadores más experimentados tienen el reto de alcanzar la máxima división.

El funcionamiento del futbolín puede parecer sencillo, pero a nivel competitivo requiere coordinación, reflejos y dominio de las diferentes barras de la mesa. Los jugadores controlan las figuras para mover el balón, defender su portería y buscar el gol en la del rival. Una dinámica que, en su versión competitiva, poco tiene que ver con la típica partida improvisada entre amigos.

Cuenta con campeones de España

La liga coruñesa cuenta además con jugadores de alto nivel. Entre sus participantes hay varios campeones y campeonas de España, según explica uno de sus organizadores, lo que permite que en una misma competición convivan aficionados que se están iniciando en el futbolín con jugadores que han alcanzado los mayores niveles de este deporte.

Cada equipo puede estar formado por hasta cuatro personas y actualmente participan unos 60 conjuntos. Kinki calcula que esto supone alrededor de 160 jugadores, aunque reconoce que la cifra es aproximada y puede variar según la edición.

La dimensión de la competición también se refleja en los premios. Hasta hace poco, la organización destinaba alrededor de 4.000 euros a repartir entre los participantes. "Hasta no hace mucho era la más grande de España. Si no es la más grande, es la segunda más grande", explica Kinki sobre el tamaño que llegó a alcanzar la liga.

Más de diez años después de su creación, esta competición demuestra que el futbolín conserva en A Coruña una comunidad de jugadores mucho más amplia de la que puede apreciarse en una partida casual. Un juego nacido en Galicia hace casi 90 años que mantiene su vertiente popular, pero que también cuenta con una estructura competitiva capaz de reunir a decenas de equipos, jugadores de diferentes niveles y algunos de los mejores especialistas del país.