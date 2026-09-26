Roberto, teniente de alcalde de un pueblo con 937 habitantes: "Se buscan trabajadores con diversas cualificaciones"

Roberto Castro es el teniente de alcalde de Ribas de Sil, un pueblo de 937 habitantes situado en el sur de la provincia de Lugo, a orillas del río Sil. Pertenece a la comarca de Quiroga y participa en el proyecto 'Holapueblo'.

Promovida por Redeia, IKEA y AlmaNatura, la iniciativa 'Holapueblo' busca revertir la situación de abandono en entornos rurales, conectando a personas con ganas de vivir y emprender en el medio rural.

Sobre Ribas de Sil y su entorno

Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil Turismo Ribeira Sacra

Ribas de Sil es un pequeño municipio perteneciente a San Clodio. Su clima es agradable, pues "la zona de valle dota de un microclima muy favorable para cultivos propios del mediterráneo como los cítricos, las cerezas o el aceite", señala 'Holapueblo'.

El río Sil es el principal recurso turístico, sin olvidarnos del Monasterio de Santo Estevo, uno de los conjuntos más espectaculares del patrimonio monumental de Galicia, construido entre los siglos XII y XVIII.

En verano, es muy frecuentada su playa fluvial, con todo tipo de servicios "y una espléndida diversidad geológica del geoparque único en el noroeste peninsular".

Tiempo atrás hubo una estación de ferrocarril importante, aunque, hoy por hoy, ha ido perdiendo servicios ferroviarios. "El futuro de la vía férrea es destinarla al paso de mercancías. También se han registrado trabajos de minería".

Además, Ribas de Sil cuenta con geocamping --dotado con hasta 100 plazas-- y se sigue potenciando la vitivinicultura por estar en la Ribeira Sacra.

Oportunidades laborales en Ribas de Sil y servicios disponibles

"El pueblo tiene gente afable y acogedora, ávidas de recibir a personas con emprendimientos que sumen al día a día de Ribas de Sil y también a trabajadores, pues estamos en un territorio donde se buscan profesionales con diversas cualificaciones para seguir dando solidez al territorio", apunta Roberto Castro, teniente de alcalde de Ribas de Sil.

En este sentido, el principal motor económico es el enoturismo y las viñas, así como la residencia que necesita profesionales de diferentes ámbitos de la salud. Otras áreas de oportunidad de emprendimiento detectadas en el municipio son:

Hotel de 1 estrella con 20 habitaciones

Restaurante en régimen de concesión

Servicios profesionales de mecánico, electricista, carpintería, fontanería, etc.

Operadores, albañiles, peones y ecofradores

Personal de limpieza y cocina para la residencia de mayores

Ribas de Sil dispone de buena conexión por carretera y, además, cuenta con ambulatorio médico y servicio de enfermería, de lunes a viernes, en el municipio vecino de San Clodio. En Monforte de Lemos se encuentra el hospital comarcal, mientras que en Quiroga hay atención pediátrica.

Clases de informática, talleres de memoria para personas mayores y un club de lectura son algunas de las actividades de ocio disponibles en Ribas de Sil. Para hacer la compra, San Clodio dispone de supermercado con pescadería y carnicería, además de una panadería con horno de leña.

La gasolinera más cercana se encuentra en Quiroga, mientras que San Clodio cuenta con cajero automático de Abanca. En cuanto a los servicios de mensajería, pasan a diario empresas tipo Amazon y MRW de transporte.