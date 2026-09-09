Mundo Otaku regresa a Arteixo (A Coruña) con un fin de semana de cosplay y videojuegos

Los aficionados al manga, el anime, los videojuegos y la cultura japonesa tienen una cita el fin de semana del 19 y 20 de septiembre en Arteixo. El Pazo dos Deportes acogerá una nueva edición de Mundo Otaku Arteixo, un encuentro que alcanza ya su tercera edición y que volverá a reunir durante dos jornadas a seguidores de la cultura otaku y el ocio alternativo.

La iniciativa está impulsada por la Concellería de Xuventude de Arteixo, que vuelve a apostar por este tipo de propuestas dirigidas especialmente a la juventud. El evento ofrecerá una amplia programación de actividades, concursos y torneos, además de diferentes espacios dedicados a algunas de las principales aficiones de la comunidad otaku.

Uno de los grandes atractivos volverán a ser los concursos de cosplay y dance cover, que mantienen abiertas sus inscripciones hasta completar las plazas disponibles. Los participantes podrán mostrar sus caracterizaciones y coreografías ante el público durante el fin de semana.

La programación también tendrá un importante componente relacionado con los videojuegos. Los asistentes podrán participar en el propio evento en diferentes torneos de Tekken 3, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy Versus Rising y Guilty Gear Strive, coordinados por la asociación Legión Gamer.

Talleres, cosplay y mucho K-pop

Más allá de las competiciones, Mundo Otaku Arteixo contará con numerosos talleres y actividades durante todo el fin de semana. Entre las propuestas figuran sesiones de pintado de miniaturas, pintura china, iniciación a Magic: The Gathering, creación de accesorios y props de cosplay con goma EVA y talleres de maquillaje otaku.

También habrá espacio para la creatividad con un taller dedicado a la creación de sables láser, además de otras actividades que se irán desarrollando a lo largo de las jornadas. Algunas de ellas tendrán plazas limitadas, por lo que será necesario inscribirse previamente.

La música y el baile tendrán asimismo un papel protagonista gracias a una zona dedicada al K-pop, donde los asistentes podrán disfrutar de actuaciones y diferentes propuestas relacionadas con este género y su cultura.

La organización anima a los visitantes a acudir con sus mejores caracterizaciones para convertir el Pazo dos Deportes en un gran escaparate de cosplay durante el fin de semana. La entrada será gratuita.

Los interesados pueden consultar el programa completo, los formularios de inscripción para los concursos y el resto de información sobre el evento en la página web de Mundo Otaku y en sus redes sociales.