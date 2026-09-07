La feria de antigüedades ideal para visitar el 12 y 13 de septiembre: puestos de artesanía, decoración y más

Narón, en la comarca de Ferrol (A Coruña) se prepara para celebrar este fin de semana su VIII Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage, con dos jornadas en las que poder adquirir artículos para todos los gustos y bolsillos.

La feria tendrá lugar en el Pabellón Polideportivo de A Gándara y estará disponible en horario de mañana y tarde, con el único objetivo de poder reunir a la mayor cantidad de gente interesada en disfrutar de la octava edición de esta tradicional feria de Narón.

De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas

Narón se prepara para viajar al pasado este fin de semana con una nueva edición de su Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage. El Pavillón da Mocidade de A Gándara es el lugar escogido, los días 12 y 13 de septiembre, para celebrar la octava edición de esta feria ya tan consolidada en el calendario de actividades de este municipio.

La feria abrirá sus puertas de forma gratuita las dos jornadas, con horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. En ella se reunirán vendedores especializados, coleccionistas y aficionados, con participantes llegados de toda España.

Todos los interesados que acudan a la feria podrán recorrer distintos puestos en busca de piezas únicas. Muebles antiguos, monedas, libros, sellos, discos, objetos de decoración, herramientas tradicionales y artículos de artesanía son algunos de los productos que estarán disponibles, con opciones para todos los gustos y bolsillos.

Cartel Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage en Narón Cedida

La concejala de Fiestas, Mar Gómez, destacó que se trata "dunha iniciativa con moito éxito", tanto por la participación de expositores como por la afluencia de público. "É unha aposta que mantemos con dúas citas anuais, e a resposta do público confirma que é un dos eventos feirais máis concorridos da cidade". La convocatoria llega después de la buena acogida de la edición celebrada en marzo y organizada por el Ayuntamiento de Narón en colaboración con la Asociación Cultural Ferro Vello.

Durante todo el fin de semana, el pabellón de A Gándara se convertirá en un escaparate de piezas únicas para conocer la historia de todas ellas, así como en el lugar de encuentro para coleccionistas, curiosos y amantes de las antigüedades.