El pueblo más mágico de España se decidirá en Padrón (A Coruña) del 23 al 25 de octubre

El VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España se celebrará en Padrón del 23 al 25 de octubre. El evento, que el año pasado tuvo lugar en Brihuega, se ha consolidado como una cita imprescindible organizada alrededor de un modelo de desarrollo territorial centrado en la activación de oportunidades.

El encuentro evoluciona este 2026 hacia una propuesta más estratégica y operativa, "reforzando su papel como espacio donde municipios, empresas e instituciones trabajan de forma coordinada para transformar el potencial del territorio en desarrollo real".

Más de 350 asistentes, entre representantes públicos, compañías, expertos y agentes locales, participarán el próximo mes de octubre en un programa orientado a generar alianzas, compartir experiencias y avanzar en proyectos con impacto tangible.

Conectar territorio, patrimonio y empresa

El encuentro se articula en torno a la idea de que el desarrollo del territorio no depende solo de los recursos disponibles, sino de la capacidad de activarlos con criterio, coordinación y visión de largo plazo. El Ecosistema Mágico de España defiende un territorio entendido como espacio de crecimiento, inversión y desarrollo.

El encuentro reunirá a los tres pilares del Ecosistema Mágico de España: Pueblos Mágicos, Lugares Mágicos y Empresas Mágicas, consolidando un modelo que integra identidad, patrimonio y capacidad empresarial para generar oportunidades desde el territorio.

Este año, además, se presentará Establecimientos Mágicos, uno de los proyectos estratégicos de Pueblos Mágicos de España, que reconoce restaurantes, alojamientos, comercios y experiencias destacadas por su autenticidad y calidad dentro de la red.

El proyecto busca reforzar el papel que juega el tejido empresarial local dentro de la experiencia turística, conectando identidad, calidad y desarrollo económico desde una lógica estructurada y sostenible.

"Este planteamiento permite avanzar hacia un modelo más estructurado, en el que la colaboración público-privada y la conexión entre actores se convierten en elementos clave para impulsar proyectos sostenibles en el tiempo", señala en una nota de prensa"

Padrón, sede del encuentro

Padrón, recientemente incorporado a la red de Pueblos Mágicos de España, es el primer municipio de la provincia de A Coruña en integrarse en la iniciativa, reforzando el posicionamiento de Galicia dentro de la red nacional. El ayuntamiento gallego será, además, la sede del encuentro en octubre.

El reconocimiento pone en valor su identidad cultural, su patrimonio y su capacidad de proyectarse como destino turístico de referencia, alineado con el modelo de desarrollo que impulsa la red.

Como parte de Pueblos Mágicos de España, Padrón forma parte de una estructura nacional de promoción y dinamización turística, participando en acciones conjuntas, rutas temáticas y proyectos de visibilidad en plataformas y ferias especializadas del sector.