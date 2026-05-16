El pueblo español ideal para recorrer a pie: con un balneario de aguas termales de principios del siglo XX

Galicia es un paraíso termal con un montón de posibilidades para relajarse, desconectar y disfrutar de experiencias de bienestar al máximo nivel. Uno de los balnearios más reconocidos de la región es el Iberik Gran Balneario de Guitiriz, en Lugo.

La historia de este balneario se remonta a 1908. A día de hoy, tras diversas reformas, la última en 2023, el complejo se ha convertido en un espacio para la salud y el bienestar situado en una finca de más de 40 hectáreas.

Aguas mineromedicinales para aliviar el estrés

Circuito acuático del Iberik Gran Balneario de Guitiriz iberikhoteles.com

Iberik Gran Balneario de Guitiriz es uno de esos lugares que combinan historia, naturaleza y bienestar en un mismo edificio. Situado en un entorno súper tranquilo, entre A Coruña y Lugo, este emblemático complejo hotelero lleva más de un siglo siendo un referente en el turismo termal en Galicia.

Se compone de hotel de 4 estrellas con 103 habitaciones, un balneario, cafetería y restaurante.

Sus orígenes se remontan a 1908, cuando sus aguas mineromedicinales comenzaron a ganar fama por sus propiedades terapéuticas y relajantes. Hoy, mantiene su espíritu clásico, pero adaptado a las necesidades actuales. Si lo visitas, ten claro que te marcharás con una sensación de desconexión y con las energías renovadas.

Uno de sus principales atractivos es el circuito acuático, donde el agua se convierte en la protagonista de la experiencia de relajación. Piscinas activas, camas y asientos de hidromasaje, chorros de presión y cascadas terapéuticas que ayudan a aliviar tensiones musculares y ofrecen una sensación de bienestar casi inmediata.

Circuito acuático del Iberik Gran Balneario de Guitiriz iberikhoteles.com

Además de la zona termal, el complejo ofrece tratamientos complementarios orientados al cuidado físico y mental. Todo está diseñado para que la estancia vaya más allá de una simple escapada y se transforme en una experiencia de bienestar integral. Masajes, técnicas faciales o corporales, envolturas... de todo un poco.

El entorno natural que rodea el balneario también es perfecto para disfrutar de paseos al aire libre y de relax en una finca de más de 40 hectáreas, donde la naturaleza será lo único que verás a tu alrededor.

El hotel cuenta con 103 habitaciones distribuidas en las tres plantas del edificio principal. A ello se suman varias salas de reuniones para acoger eventos privados, sociales o empresariales. En su restaurante, la propuesta gastronómica se centra en la cocina gallega y en el valor del producto local.

El Restaurante del Balneario de Guitiriz ofrece una carta basada en la cocina de km 0 balneariodeguitiriz.com

Para los amantes del deporte y las actividades al aire libre, el complejo dispone de un campo de golf de 9 hoyos inaugurado en 2022, pistas de pádel y gimnasio.

Por todo ello, visitar el Iberik Gran Balneario de Guitiriz es una estupenda opción tanto para familias como parejas que quieran desconectar del estrés y la rutina diaria y disfrutar de una experiencia maravillosa en un enclave privilegiado.