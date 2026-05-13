Vuelve a A Coruña el Mercado das Nubes: la edición de verano tendrá lugar del 12 al 14 de junio

A Coruña volverá a convertirse en escaparate de creatividad y producto local con una nueva edición del Mercado das Nubes, que celebrará su propuesta de verano los días 12, 13 y 14 de junio en el Mercado de San Agustín. La cita se ha consolidado como uno de los planes más destacados del calendario urbano por su combinación de comercio, ocio y cultura.

El evento reunirá a 60 marcas seleccionadas por su apuesta por el diseño, la innovación y la producción de proximidad. Artesanos, proyectos emergentes y firmas locales compartirán espacio en una iniciativa que busca reforzar el talento creativo de la ciudad y su entorno.

Uno de los ejes principales volverá a ser la gastronomía. Con la colaboración de Estrella Galicia y Coruña Cocina, el mercado acogerá las conocidas Tapas de Mercado, que se celebrarán el sábado y el domingo. Estas propuestas estarán elaboradas por cocineros de la ciudad, que reinterpretarán el producto de temporada con creaciones pensadas para el público asistente.

La programación incluirá también música en directo durante todo el fin de semana. Están previstos cinco conciertos que acompañarán la actividad comercial y contribuirán a generar un ambiente dinámico y festivo en el recinto.

Un formato familiar

El Mercado das Nubes mantiene además su apuesta por un formato familiar. Habrá talleres infantiles repartidos en diferentes franjas horarias, con actividades de manualidades dirigidas a los más pequeños, mientras el público adulto recorre los puestos.

Otro de los elementos habituales será la zona solidaria, en la que distintas entidades sociales de la ciudad darán a conocer su trabajo y pondrán a la venta productos con fines benéficos, reforzando así el carácter comunitario del evento.

Con entrada libre, la organización prevé una elevada afluencia de visitantes durante los tres días, en una edición que busca consolidar al Mercado das Nubes como una de las citas imprescindibles del verano en A Coruña.