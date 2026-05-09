Una psicóloga y una pedagoga se unen para crear un retiro profesional en A Coruña: "Para mujeres que necesitan frenar"

Parar no siempre es una opción, pero hay momentos en los que se vuelve necesario. Cuando el trabajo deja de encajar, cuando la rutina pesa o cuando simplemente aparece la duda de si ese es el camino, surge la necesidad de frenar y replantearse las cosas. De ahí nace "Travesía Himalaia", un retiro profesional pensado para mujeres que sienten que frenar y pensar.

Detrás están Sandra Dorado, pedagoga especializada en recursos humanos, y Sonia Martínez, psicóloga. Dos perfiles distintos pero complementarios que decidieron unir fuerzas para crear un espacio donde encontrar la claridad y ordenar ideas.

"Este retiro está creado por una pedagoga con muchos años de experiencia en recursos humanos y formación en empresa, y yo, que soy psicóloga. La idea era juntar en tres días a mujeres que busquen un cambio o simplemente una pausa para ver si quieren continuar donde están o tirar por otra vía", cuenta Sonia.

La cita será del 29 al 31 de mayo en Coristanco, en una casa rural cerca de A Coruña. Pero no es un retiro al uso, ni un fin de semana lleno de actividades sin descanso. Más bien lo contrario. El precio son 590 euros, todo incluido.

"No queríamos que fuese un fin de semana en el que cada hora hubiese algo programado. También hace falta parar, tener ratos para una misma, dar un paseo o simplemente leer", explica.

Durante esos tres días habrá tiempo para convivir, compartir y también trabajar en lo profesional. Lo primero Se abordarán cuestiones como el perfil de LinkedIn, las competencias laborales o la orientación profesional, tanto a nivel individual como en grupo. Pero siempre con margen para respirar.

"El objetivo no es tanto desconectar del trabajo como plantearse si realmente quieres seguir en ese camino", matiza Sonia. "Hay mujeres que llevan muchos años en el mismo sitio y sienten que ya no encajan, o que han tenido que cambiar de rumbo y no saben muy bien hacia dónde tirar".

No hay un único perfil de participante. Más bien un punto en común: estar en ese momento de incertidumbre. "Ese momento de 'no sé si esto es lo que quiero para mi vida laboral'", resume.

Además del trabajo más práctico, también habrá espacio para el cuerpo y la calma: algo de movimiento, yoga o incluso alguna ruta si el tiempo acompaña. Sin presión.

El retiro tiene solo 10 plazas en esta primera edición, lo que también busca favorecer un ambiente cercano. Y aunque es la primera vez que lo organizan, no descartan repetir.

Al final, "Travesía" no promete respuestas mágicas, pero sí algo que a veces cuesta encontrar: tiempo, acompañamiento y un espacio donde hacerse las preguntas importantes.

Lo primero, "bajar revoluciones"

Lo primero que se hace al llegar a la finca es "bajar revoluciones", en una casa rural en Coristanco pensada para desconectar del ritmo habitual.

Durante el retiro se trabajará en las fortalezas, en aquello que mejor se le da a cada participante. El sábado comenzará con una sesión de yoga y una caminata por el bosque, y continuará con una dinámica de roles enfocada a aprender cómo liderar, trabajar en equipo y entender cómo encaja cada una dentro de un grupo.

El domingo estará centrado en la construcción del mensaje profesional: cómo trasladar todo lo que cada una puede aportar. Se trabajará a través de dinámicas grupales y habrá espacio para el networking entre las participantes, con total libertad para moverse por la casa y aprovechar los tiempos a su ritmo.