Santiago de Compostela disfruta el segundo fin de semana de abril: conciertos, teatro y mucho más

Santiago de Compostela entró en abril con sol y cielos despejados. Una situación que ha cambiado esta semana con la llegada de las lluvias que, sin embargo, no impedirán que la ciudad se llene de actividades y eventos para disfrutar del fin de semana del 11 y 12 de abril.

La música será una de las grandes protagonistas de los próximos días, en los que no faltarán las representaciones teatrales ni las opciones para los más pequeños de la casa. Exposiciones y una última procesión de Semana Santa (si el tiempo acompaña) completan las propuestas.

Conciertos

La Perra Blanco en concierto. Cedida

pablopablo ofrece un concierto este jueves en la Sala Capitol desde las 21:00 horas, mientras que Lula Mora actuará en la Casa das Crechas desde las 21:15 horas de este viernes 10 de abril. No será la única actuación de mañana.

Gregotechno estará en la Sala Riquela desde las 21:00 horas, mientras que Iseo&Dodosound se podrán disfrutar en la Sala Capitol una hora más tarde. La Real Filharmonía de Galicia estará con Rapsodias Africanas desde las 20:·30 horas en el Auditorio de Galicia.

Santiago de Compostela acoge este sábado, además, la segunda edición del Festival Jaleo! Ultraligera, Xoel López, Ojete Calor, Sidonie, De Ninghures y Señora DJ actuarán en el Multiusos Fontes do Sar.

Los conciertos Candlelight celebrarán un nuevo concierto, en este caso un tributo a Hans Zimmer, en el Hotel Monumento San Francisco desde las 19:00 horas del 11 de abril. Dos horas más tarde, será el turno del tributo a ABBA en el mismo emplazamiento.

La Perra Blanco, liderada por Alba Blanco, aterriza en Santiago de Compostela este sábado para dar a conocer su último trabajo, Lovers and Fears, publicado este mismo año. El concierto se celebra en la Sala Capitol desde las 21:00 horas.

La Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, por otro lado, ofrecerá un concierto en el que dará a conocer Introspección el domingo desde las 12:00 horas en el Teatro Principal.

Semana Santa

Via Crucis en la Catedral de Santiago de Compostela Archidiócesis de Santiago

La Semana Santa llega a su fin en la capital gallega con el traslado del Santísimo Cristo de la Paciencia, a las 11:00 horas, con la banda de tambores de la cofradía y la agrupación de música y baile tradicional de Conxo. Será desde la Catedral, aunque si llueve la procesión quedará suspendida.

Exposiciones

Colita, la fotógrafa que retrató a las mujeres 'antiféminas' de la dictadura

La capital gallega cuenta actualmente con una amplia variedad de exposiciones. Varias de ellas están en la Fundación Eugenio Granell, donde es posible visitar Eugenio cumple 30 años, Boutique Amparo o Atención Plena.

El Museo do Pobo Galego acoge la exposición temporal de las esculturas del Maestro Mateo, así como la muestra Mask. Alas y Viento Collection. Nacho Rovira II. En Área Central se puede visitar una exposición sobre Playmobil.

Hay, además, opciones para visitar de forma gratuita. La Fundación DIDAC presenta El Archivo de Barro, una exposición basada en el archivo del diseñador gallego Pepe Barro, mientras que en la Cidade da Cultura se puede ver As estacións do ano na arte galega nos séculos XX e XXI.

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) acoge Internalities. Arquitecturas para un equilibrio territorial y Lluís Hortalà. Ante a Lei, ambas gratuitas, al igual que Antifémina, de Colita. Estos son solo algunos ejemplos, aunque son muchas las exposiciones para visitar en Santiago.

María Miramontes

María Miramontes.

El Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes, ubicado en la Ludoteca de As Fontiñas, celebra este sábado 11 de abril una jornada festiva con actividades culturales y de ocio dedicadas a homenajear a la activista e intelectual gallega que le da nombre. Las inscripciones están abiertas.

La presentación del libro María Miramontes e Ánxel Casal, de Diego Bará y Bea Gregores, se celebrará a las 11:30 horas, y a lo largo de la mañana también habrá un taller de poesía y de encuadernación con las ilustraciones de la segunda. Paco Nogueiras relatará desde las 17:30 horas sus Contos grandes e pequenos y habrá una merienda compartida.

Teatro

Cartel de la parodia 'El Rey Lirón'.

On Time invita al público a reflexionar sobre el tiempo de la mano de Amaya Galeote, María Cabeza de Vaca y Maite Gámez. Un espectáculo en el que participan bailarines con y sin discapacidad y que podrá verse desde las 20:30 horas en el Teatro Principal.

El mismo espacio acogerá el viernes 10 desde las 20:30 horas Quiso Morte, que explora la idea de la muerte a través del movimiento mediante el uso ritual de patrones acústicos, cinéticos e iconográficos. La pieza se inspira en el tarantismo.

El Teatro Compostela, por otro lado, será el escenario en el que se podrá ver El Rey Lirón, "la parodia que conmociona al mundo". La obra, que podrá verse desde las 21:00 horas, imita a El Rey León sin medios, sin dinero, sin artistas, sin cantantes, sin director...

Víctor Castro, Antía Vidal, Diego Salgado y Pedro Placer improvisan historias al estilo de Shakespeare con su característica esencia musical en A propósito de William, que podrá verse en el Salón Teatro desde las 20:30 horas.

Mucho humor

'Corta el cable rojo' se puede disfrutar en Santiago.

Álex Ayres,diagnosticado con TDAH, presenta este viernes su espectáculo Ardillas en la cabeza. El show de stand-up comedy, en el que se trata el TDAH en la edad adulta, podrá disfrutarse desde las 20:00 horas en el Pub Lucille.

Corta el cable rojo, que lleva tres lustros haciendo reír al público de la Gran Vía de Madrid, combina música creada en directo con proyecciones deslumbrantes, el talento de los actores y una experiencia teatral única. Podrá disfrutarse este viernes a las 20:30 horas en el Auditorio Abanca.

Y otros espectáculos

'Legens Alive'.

Dos horas en las que será imposible parar de bailar y de cantar. Así es Legens Alive, un triple tributo que podrá disfrutarse este 12 de abril desde las 19:00 horas en el Teatro Compostela con Craig Norris (Freddy), Paula Rigel (Whitney) y Denice Daley (Tina).

El libro musical está pensado para toda la familia: tras adentrarse en una biblioteca con muy poca actividad, Luli Pampín se propone crear un libro musical que siempre esté abierto, lleno de alegría y luz. El domingo a las 17:00 horas en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia.