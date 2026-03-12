La sorpresa de unos estudiantes de A Coruña a la camarera de su facultad: "Si estoy aquí es por vosotros"

"Si estoy aquí es por vosotros. Si no, ya estaba jubilada". Con estas palabras, visiblemente emocionada, respondía Carmen a la sorpresa que le prepararon este jueves sus clientes más fieles: los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (antes INEF) de la Universidade da Coruña, en Bastiagueiro.

Alumnos, profesores, conserjes y, en general, buena parte de la comunidad de la facultad se unieron para felicitar a la responsable de la cafetería, que cumple 68 años y lleva ya muchos años formando parte del día a día del centro.

La sorpresa fue organizada por varios estudiantes, entre ellos Adri, de la Asociación de Estudiantes, con la colaboración de una conserje del centro. Para coordinarlo todo crearon un grupo de WhatsApp al que en cosa de un día y medio se fue uniendo gente de distintos cursos que quería participar en el homenaje.

La idea surgió de varios miembros de la asociación estudiantil y pronto se sumaron también alumnos del PASO y compañeros de otras promociones.

El resultado fue una sorpresa que reunió a decenas de personas en torno a Carmen. Los estudiantes le entregaron un ramo de flores, una carta con dedicatorias firmadas por muchos de ellos y un bizcocho con bengalas, mientras grababan un vídeo del momento que después compartieron en redes sociales.

En las imágenes se puede ver la emoción de la homenajeada. Al final del vídeo se escucha a Carmen, con el ramo en las manos, agradeciendo el gesto y asegurando que sigue trabajando allí por ellos.

A los alumnos también se les podía ver la alegría en los ojos: "INEF no sería lo mismo sin ella", resumían en el vídeo.

Tras el homenaje, y fiel a su papel habitual detrás de la barra, Carmen terminó invitando a café a todos los que se quedaron en la cafetería, poniendo el broche a una celebración que demuestra el cariño que le tiene toda la facultad.