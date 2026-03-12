Todo lo que puedes hacer este fin de semana en A Coruña: Mercado das Nubes, ExpoRock y mucho más

Mercado das Nubes, ExpoRock y mucho más: Todo lo que puedes hacer este fin de semana en A Coruña

Desde el punk de Biznaga, pasando por el soul&jazz de Gilipojazz y terminando con el pop electrónico de Miss Caffeina. ¿Qué banda sonora le vas a poner a tu fin de semana en A Coruña?

Tampoco nos podemos olvidar de los grandes festivales de estos días, como Imaxinaria, ExpoRock e Intercentros. El fin de semana culminará con una nueva edición primaveral del Mercado das Nubes y una cita inédita del Dépor Abanca en el Estadio de Riazor.

Conciertos del fin de semana

Miss Caffeina regresa a los escenarios con su BUENASUERTE Tour

Las citas musicales de este fin de semana se concentrarán el sábado 14. ¿Te apetece una vibrante noche de punk con Biznaga? ¿O prefieres una cita clásica de la mano de Fórmula V? Todo esto y más te lo contamos en Quincemil.

El día de hoy, jueves 12, a las 21:30 horas empezamos a calentar motores para el fin de semana con Willie Nile en la sala Garufa. El cantautor neoyorkino lleva siendo una de las grandes voces del rock&roll desde los años 80. ¡No te pierdas la oportunidad de escuchar en directo a una de las leyendas vivas del rock!

El viernes 13 a las 20:00 horas en el Playa Club el grupo Biznaga nos regalará una noche entera del punk-rock nacional más fresco. Este vibrante espectáculo forma parte de la gira de despedida de su álbum ¡Ahora! (2024).

El sábado 14 a las 20:00 horas aterriza Fórmula V en los escenarios del Teatro Colón, donde presentarán un espectáculo inolvidable para celebrar por todo lo alto sus 55 años de éxitos. Desde Cuéntame, pasando por Tengo tu amor y terminando con Loco casi loco. ¡No te lo pierdas!

El sábado 14 a las 20:00 horas también podremos disfrutar de un concierto en vivo de una de las formaciones de jazz más destacadas del panorama español: Gilipollazz, quienes llegan al Playa Club como parte de su Progresa Adecuadamente World Tour. Una auténtica celebración del jazz moderno que no vas a querer perderte.

El sábado 14 también tenemos una cita en directo a las 21:00 horas con Rufus T. Firefly en El Pantalán, un show inédito que forma parte de la programación de conciertos Vibra Mahou 2026 y emocionará a los amantes del rock alternativo.

La última gran cita musical del sábado 14 tendrá lugar en la sala Inn Club a las 21:30 horas y estará protagonizada por una de las bandas referentes del pop electrónico nacional: Miss Caffeina, quienes regresan a los escenarios tras un año de descanso con su BUENASUERTE tour.

Partidos de fútbol: Dépor Abanca vs. F.C. Barcelona

Derrota del Dépor Abanca por cero goles a cuatro ante el Sevilla @rcdeportivofem

El domingo 15 a las 12:00 horas el Dépor Abanca vuelve a jugar en el Estadio de Riazor y se enfrentará al F.C. Barcelona.

Proyecciones del fin de semana

Este fin de semana se podrá disfrutar del estreno absoluto de 'Artur Ui, O Ovo da Serpe' de Talía Teatro

Durante este fin de semana podremos seguir disfrutando de las proyecciones del mes de marzo.

Por un lado, la Filmoteca de Galicia centrará su programación alrededor del ciclo Olladas de Muller 2026 con motivo de la celebración del 8M el pasado domingo.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en la Filmoteca de Galicia:

Jueves 12 a las 18:00 horas - Subalternidad histórica, trabajo y género de Margarita Ledo

a las 18:00 horas - de Margarita Ledo Jueves 12 a las 20:30 horas - Grelei raíces no teu lar de Adriana Páramo

a las 20:30 horas - de Adriana Páramo Viernes 13 a las 18:00 horas - Comunicaciones en la diáspora, intergeneraciones

a las 18:00 horas - Viernes 13 a las 20:30 horas - Las Estaciones (As Estaçoes) de Maureen Fazendeiro

a las 20:30 horas - de Maureen Fazendeiro Sábado 14 a las 18:00 horas - Las Estaciones (As Estaçoes) de Maureen Fazendeiro

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

Artur Ui, O Ovo da Serpe de Bertolt Brecht - Viernes 13 y sábado 14 a las 20:30 horas

Festival Imaxinaria 2026

Cartel de la edición 2026 del Festival de cine de animación Imaxinaria 2026

El festival de cine de animación de Afundación conocido como Imaxinaria dio el pistoletazo de salida a su edición de 2026 el este miércoles 11 y se celebrará a lo largo de esta semana, culminando el domingo 15.

En la Sección Oficial del festival se proyectarán un total de 38 cortometrajes locales, nacionales e internacionales. Estarán organizados en cinco bloques diferentes.

Finalmente, en el acto de clausura el domingo 15 a las 19:00 horas se proyectarán los cortometrajes ganadores de Talento Novo y se entregará el galardón al padrino Sylvain Chomet.

Por otro lado, el Programa Paralelo incluye una serie de charlas, largometrajes y retrospectivas. Algunas de estas actividades con la masterclass de Sylvain Chomet y la presentación de Les Triplettes de Belleville y Marciel et Monsieur Pagnol.

Toda la programación del Festival de Imaxinaria se puede consultar en el siguiente enlace.

Ciclo Mulleres de Cine 2026

Cartel del ciclo de proyecciones del mes de marzo Mulleres de Cine

A lo largo del mes de marzo, el Teatro Colón acogerá el ciclo de proyecciones Mulleres de Cine. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se realizará esta actividad de carácter social y cultural en la que se revindicará la importancia de las mujeres gallegas en el mundo del cine.

Serán 5 sesiones de cine en total. Cada una de estas incluirá una presentación y coloquio de las invitadas, quienes expondrán su visión de la obra seleccionada y el vínculo que comparte con el 8M.

La única proyección que tenemos programada para esta semana es Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) el día de hoy, jueves 12 a las 20:00 horas. La sesión se completará con una presentación y coloquio de Aida Tarrío.

Puedes conseguir las entradas desde 5,50 euros en Ataquilla.com

Mercado das Nubes - Edición de Primavera

El Mercado das Nubes presenta su Edición de Primavera 2026

El conocido Mercado das Nubes celebra su edición de primavera desde el viernes 13 hasta el domingo 15.

Una vez más, diferentes expositores se volverán a reunir alrededor del Mercado Municipal de San Agustín durante tres jornadas completas llenas de música, gastronomía y más de 60 puestos de ropa, artesanía, complementos, decoración, arte, literatura y mucho más.

La programación gastronómica arrancará el sábado 14 a las 13:00 horas con un guiso mariñeiro de choupa, algas e vexetais da costa de Pracer Zalaeta. Al día siguiente, el domingo 15, tendremos como protagonistas los callos de La Greca.

Por último, el ciclo Música en las Nubes presentará conciertos en directo durante las tres jornadas de duración del mercado:

Viernes 13 18:30 horas - Diana Pombo

Sábado 14 14:00 horas - Erik LePeich 18:30 horas - Javi Regueiro

Domingo 15 14:00 horas - REM



XXIV Festival Intercentros

Cartel de la edición 2026 del Festival Intercentros

El viernes 13 a las 17:00 horas el Coliseum acogerá la 24.ª edición del Festival Intercentros.

Un año más, mil cien alumnos de diferentes centros educativos de la ciudad pasarán la tarde presentando a su público lo mejor de su talento artístico a favor de las iniciativas solidarias de Dano Cerebral A Coruña y Boanoite.

Podrás acceder a esta emocionante cita presentando la entrada (a la venta en Ataquilla.com desde 11,60 euros) y un kilo de alimentos no perecederos.

Dépor Locura con Walter Pandiani y Jorge Andrade

El espectáculo 'Dépor Locura' presenta una nueva y esperada cita con dos grandes protagonistas

El viernes 13 a las 20:30 horas en el Fórum Metropolitano se podrá disfrutar de una nueva sesión del espectáculo del cómico coruñés Roi da Costa.

Este show lleno de humor, recuerdos emotivos y sentimiento deportivista repite cita en la ciudad herculina y presenta a dos invitados de lo más especiales: Jorge Andrade y Walter 'Rifle' Pandiani.

Las entradas ya se encuentran a la venta desde 14,60 euros en Ataquilla.com

Fiesta del Santo Patrón de MEGA

Cartel de la celebración de San Patricio en MEGA

El viernes 13 a las 21:00 horas el Museo MEGA Mundo Estrella Galicia acogerá una fiesta temática de San Patricio, conocido por ser el Santo Patrón de Irlanda.

El evento consistirá en una cena maridaje con sabor irlandés. Será un auténtico viaje por la Isla Esmeralda y todos los invitados podrán disfrutar de un menú de cinco platos y cinco cervezas irlandesas:

Mejillones en vinagreta verde Cerveza : O'Hara Irish Stout

Empanada de pulpo a la mugardesa y gilda de vieira de Ferrol Cerveza : Samuel Smith Taddy Porter

Croissant relleno de pastrami, pollo y quedo do Cebreiro Cerveza : 1906 La Pelirroja

Carrillera de cerdo celta guisada al estilo irlandés Cerveza : Basqueland Gran Norte

Irish Coffe Cerveza : O'Hara Irish Red Nitro



Para completar esta experiencia, Carlos Ávila -experto en cultura de cerveza de Hijos de Rivera- hará un recorrido por la historia de la tradición del Santo Patrón de Irlanda.

También se podrá disfrutar de la música en directo de la mano de Los Leprechauns.

Las entradas se pueden conseguir desde 53 euros en la página web de MEGA. ¡Date prisa, pues el aforo es limitado!

Expo Rock Festival 2026

Cartel del nuevo festival de rock nacional que nace en A Coruña

El sábado 14 desde las 12:00 horas el recinto de EXPOCoruña se convertirá en el epicentro del rock nacional. El Expo Rock Festival 2026 celebra la cultura del rock&roll español con la participación de siete de las mejores bandas del actual panorama español.

Desde la apertura de sus puertas, los asistentes podrán disfrutar de actividades para toda la familia con la actuación de Agoraphobia a las 12:30 horas y la de Talco a las 13:40 horas.

Para completar esta experiencia, habrán foodtrucks abiertos a lo largo de todo el día, una Feria Vintage de moda, discos y accesorios y una exposición Harley Davidson. Un DJ ambientará el recinto con los mejores temas entre los conciertos de la mañana y la tarde.

A partir de las 18:30 horas, darán inicio las actuaciones de la tarde-noche, exclusivas para los mayores de 16 años:

18:30 horas - Ciclonautas

20:10 horas - El Drogas

22:00 horas - MClan

00:00 horas - Soziedad Alkoholika

02:00 horas - Obús

Las entradas están a la venta desde 49,50 euros en exporockfestival.com

XIII Carreira Popular Torre de Hércules

Cartel de la edición de 2026 de la Carrera Popular de la Torre de Hércules

El sábado 14 a las 17:00 horas se podrá disfrutar de la 13.ª edición de la Carrera Popular de la Torre de Hércules, una prueba atlética que recorrerá el paseo marítimo de la ciudad herculina.

La salida está ubicada en el Paseo de los Menhires, mientras que la meta se encuentra en la Torre de Hércules.

El evento deportivo está organizado en diferentes circuitos en función de la edad de los participantes. La modalidad absoluta será de 6,6 kilómetros y tendrá un precio de inscripción de 5 euros. La inscripción para el resto de categorías será gratuita.

Jornada de puertas abiertas en el Oceanográfico

Jornada puertas abiertas del Oceanográfico en A Coruña. Cedida

La XVI edición de la Jornada de Puertas Abiertas del Centro Oceanográfico de A Coruña (IEO-CSIC) se celebra este sábado, al adelantarse por la reforma integral del edificio. Será una oportunidad para que la ciudadanía disfrute de talleres de divulgación científica, mientras visita las instalaciones del característico edificio, obra del galardonado arquitecto Vicente Roig e inaugurado en 1974, en su estado actual.

El proyecto de reforma, impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), contempla una renovación total del edificio para mejorar su eficiencia energética y dotarlo de equipamiento moderno que le permita seguir siendo un referente en ciencia marina en Galicia.

El público podrá visitar el espacio este sábado 14 de marzo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. La entrada es libre.