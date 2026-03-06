El Mercado das Nubes, en A Coruña, vuelve del 13 al 15 de marzo con su edición de primavera Cedida

El Mercado das Nubes de Primavera regresa al Mercado de San Agustín de A Coruña del 13 al 15 de marzo. Este mercado urbano mantiene su filosofía de celebrar el talento, la creatividad y la diversidad, convirtiéndose en un lugar ideal para disfrutar con amigos y tomarse algo.

En esta nueva edición destacan las más de 60 propuestas locales que "le dan una pensada" a su trabajo a través del diseño, la creatividad, la ecología y la proximidad. En total, la edición de primavera contará con diseño y creación de ropa, vintage, fotografía, complementos, joyería, diseño gráfico, ilustración, arte, cosmética natural, decoración, gastronomía gourmet, artesanía infrecuente y organizaciones solidarias, entre otras propuestas.

Asimismo, también habrá la experiencia Maridajes KmC, de Estrella Galicia con productos de la propia Plaza de San Agustín y preparados por cocineros de la Asociación Coruña Cociña:

Sábado 14 de marzo: desde las 13:00 horas, Guiso mariñeiro de Choupa, de Javi Freijeiro y Moncho Bargo, del Pracer.

Domingo 15 de marzo: desde las 13:00 horas, se estrenan los Callos de Alma García, de la Greca.

El mercado también contará con música en directo:

Viernes 13 de marzo: Diana Pombo, desde las 19:00 horas.

Diana Pombo, desde las 19:00 horas. Sábado 14 de marzo: doble sesión con Erik Lepeich a las 14:00 horas y Javi Regueiro a las 19:00 horas.

doble sesión con Erik Lepeich a las 14:00 horas y Javi Regueiro a las 19:00 horas. Domingo 15 de marzo: sesión vermú a las 14:00 horas con REM.

Además, como en otras ediciones, habrá una zona infantil permanente, para que los más pequeños puedan disfrutar de sus propias Nubes.

Además, participan por primera vez Q'banos y La Llorona, junto a otros talentos como Art Nouveau, Bo Peixe, Vivali, Carmelamola, Platos de Cristina, Mel Aialma (ganador de la mejor miel de Galicia), Alacena de Sanabria, el caricaturista Jorge Blanco, distintas organizaciones sociales y mucho más.

Esta edición cuenta con la colaboración de Estrella Galicia, Cabreiroá y la Asociación Coruña Cociña, haciendo del Mercado das Nubes un espacio único para comprar, disfrutar y pasear.