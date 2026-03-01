Estos son los conciertos y eventos de Santiago de Compostela que no podrás perderte en marzo de 2026

Estos son los conciertos y eventos de marzo 2026 que no podrás perderte en Santiago de Compostela

El tercer mes del año llega a Santiago de Compostela al ritmo de 9Louro, Víctor Manuel, Depresión Sonora, Luz Casal y The Rapants. Asimismo, a lo largo de este mes también podremos asistir a grandes espectáculos de humor, como el de Pantomima Full hecho a mano.

Otros eventos de los que no nos podemos olvidar son la conferencia del Dr. Mario Alonso Puig o las representaciones teatrales de Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie y Hamlet de William Shakespeare.

Conciertos del mes en Santiago de Compostela

Una de las grandes citas musicales de este mes en Santiago será Víctor Manuel

Las citas musicales del mes en Santiago de Compostela se centrarán alrededor de destacados nombres del panorama musical de España y Galicia. Desde el sonido urbano de Grecas y 9Louro, pasando por los clásicos de Víctor Manuel o Luz Casal y terminando con la fiesta que traerán Chiquita Movida y The Rapants.

El viernes 6 a las 20:30 horas empezamos el mes por todo lo alto con un concierto de Grecas en la sala Capitol. Después del éxito de su último álbum, Escrito en la M-30, el cantante urbano recorrerá toda España como parte de su tour nacional Grecas. ¡No te quedes sin sus entradas!

El sábado 7 a las 21:00 horas el atemporal Víctor Manuel aterriza en el Palacio de Congresos con su nueva gira Solo a Solas Conmigo. Presentará en directo las canciones de su nuevo disco homónimo, pero tampoco faltarán sus éxitos de siempre como Soy un corazón tendido al sol o Ay amor. ¡Consigue sus entradas antes de que se agoten!

El domingo 8 a las 20:00 horas el proyecto indie pop de Marcos Crespo, más conocido como Depresión Sonora, llega a la sala Capitol. Presentará su World Tour 2026 Vacaciones Para Siempre, donde interpretará en directo las canciones de Los Perros No Entienden El Internet. ¿Te apuntas? ¡Consigue aquí sus entradas!

El viernes 13 a las 21:30 horas se presentará Chiquita Movida en la sala Capitol, el nuevo proyecto del conocido rapero español Rayden, quien estará acompañado de Mediyama, Skiz Siete, Babe, Jhinny y Jona. La perfecta fusión entre acidez, energía y verdad. Las entradas ya están agotadas.

El jueves 19 a las 21:00 horas aterriza 9Louro en la sala Capitol con su nueva cita en directo A Nuite Dos Non Mortos, donde presentará las canciones de su nuevo disco Amorrer, una gran celebración a la música urbana gallega. Las entradas ya están agotadas.

El domingo 22 a las 20:00 horas llega Unto Vello a la sala Capitol para presentar en directo los temas de su nuevo disco Inmaterial. Se trata de un trabajo que recoge colaboraciones con artistas de todo el país a modo de homenaje. Las entradas ya están agotadas.

El jueves 26 a las 20:30 horas en el Palacio de Congresos tenemos dos fechas inéditas con Luz Casal, la artista que a día de hoy sigue conquistando generaciones enteras con su ecléctico sonido. En esta gira por teatros presentará su nuevo álbum: Me voy a permitir. ¡No te quedes sin sus entradas!

El sábado 28 a las 21:00 horas cerramos el mes con broche de oro gracias al concierto de The Rapants en Multiusos Fontes do Sar. Será un estreno por todo lo alto de su nuevo LP Rapants Club, una celebración y agradecimiento a todos sus fans. Las entradas ya están agotadas.

Del 5 al 8 de marzo: XII Feria de Minerales

Cartel de la 12.ª edición de la Feria de Minerales y Fósiles de Compostela

Desde el jueves 5 hasta el domingo 8 el Centro Comercial Área Central acogerá la 12.ª edición de la Feria de Minerales de Santiago de Compostela, un gran evento que reunirá a una treintena de expositores con minerales, fósiles, artículos de bisutería y mucho más.

Como novedades de esta edición, se celebrarán más talleres para los centros de enseñanza y se inaugurará una gran colección de fósiles provenientes de Marruecos. Tampoco podrán faltar diferentes exposiciones de minerales provenientes del Museo de minerales de Porriño y del Museo de Historia Natural de Compostela.

Por último, se podrá asistir a una charla interactiva sobre la extinción de los dinosaurios que será presentada por el paleontólogo Juan Carlos Escudero.

El horario de la feria será de 10:00 a 21:00 horas todos los días.

6 de marzo: Conferencia Haz lo (im)posible de Mario Alonso Puig

La nueva conferencia del Dr. Mario Alonso Puig: 'Haz lo (im)posible'

El viernes 6 a las 19:00 horas en el Teatro Compostela tendremos la oportunidad de acudir a la conferencia Haz lo (im)posible del Dr. Mario Alonso Puig, un experto en su ámbito que lleva más de 20 años recorriendo teatros y aulas para impartir sus cursos y conferencias.

En esta nueva conferencia, Alonso Puig tocará diferentes temas como la ilusión y la capacidad que tienen todos los seres humanos de convertir lo imposible en posible.

Las últimas entradas están a la venta desde 55 euros en Ataquilla.com. ¡Data prisa y hazte con ellas antes de que se agoten!

7 de marzo: El Brujo - Autobiografía de Un Yogui

El Brujo llega a la capital compostelana para presentar su nuevo espectáculo: 'Autobiografía de un yogui'

El sábado 7 a las 20:00 horas se podrá disfrutar en el Teatro Compostela del show de Rafael Álvarez El Brujo: Autobiografía de un yogui, basado en la obra de Paramahansa Yogananda.

Este comediante hablará sobre la figura de Yogananda, su maestro en este nuevo show, quien inspiró este relato lleno de sabiduría, encanto, magia, luz y amor que ahora presenta a su público con gran cariño.

No te lo pienses más y consigue sus entradas desde 22 euros en Ataquilla.com

8 de marzo: CantaJuego - 20 años. La Gira

Cartel del espectáculo de CantaJuego en Santiago de Compostela

El domingo 8 a las 12:30 y 17:00 horas tenemos dos citas en el Auditorio de Galicia de Santiago con el atemporal grupo CantaJuego, quienes están celebrando por todo lo alto sus 20 años con una emocionante gira nacional.

Un espectáculo en vivo que no solo ilusionará a los más pequeños de la familia, sino también a los adultos. Vuelve a vivir las mejores canciones de tu infancia de la mano de Puli, Ainhoa, Rodri, Eugenia y, por supuesto, sus entrañables compañeros Coco, Pepe y Buddy.

Te prometemos que no te vas a arrepentir. Puedes hacerte con las entradas desde 16,60 euros en Ataquilla.com

13 de marzo: Espectáculo FilosoSidra de Joaquín Pajarón

El monólogo de Joaquín Pajarón, 'FilosoSidra', llega a la capital compostelana

El viernes 13 a las 21:00 horas el humorista asturiano Joaquín Pajarón aterriza en el Auditorio Abanca para presentar su monólogo FilosoSidra, una serie de reflexiones de un paisano en la barra que harán estallar a carcajadas a su público.

Durante todo este show, Pajarón hará lo que mejor se le da: darle vueltas a lo cotidano para así poder convertirlo en risa y complicidad.

¿Te apuntas? Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 16,60 euros.

20 de marzo: Pantomima Full hecho a mano

El espectáculo Pantomima Full hecho a mano llega a la ciudad herculina

El viernes 20 a las 21:00 horas llega al Auditorio Abanca de Santiago de Compostela el dúo cómico formado por Alberto Casado y Rober Bodegas, más conocidos como Pantomima Full. Saltaron a la fama en el año 2016 por sus sketches de humor en redes sociales.

En su espectáculo Pantomima Full hecho a mano salen por tercera vez del formato de las redes sociales para ofrecer a su público más fiel y espectáculo en directo donde se podrá apreciar la carisma y espontaneidad de estos dos cómicos.

Hazte ya con las entradas de este espectáculo en Ataquilla.com desde 26,40 euros.

20 de marzo: Espectáculo No me toques el cuento

Cartel del espectáculo 'No me toques el cuento'

El viernes 20 a las 21:00 horas llega al Teatro Compostela el espectáculo No me toques el cuento. En este show ahondaremos en la vida de todas esas princesas de los cuentos infantiles que vivieron felices y comieron perdices.

Esta comedia musical dirigida a adultos es una versión reivindicativa de cuatro princesas de cuentos clásicos (Blancanieves, Cenicienta, Bella y Aurora), quienes se reúnen para quejarse, reír, llorar y hablar sobre todos esos complejos que nunca se dijeron en voz alta.

Las entradas están a la venta desde 17,60 euros en Ataquilla.com

Del 20 al 29 de marzo: Representación de Hamlet

El Centro Dramático Galego presenta 'Hamlet' de William Shakespeare

Desde el viernes 20 hasta el domingo 29 -excluyendo los días 24 y 25- se podrá disfrutar de la representación de la obra clásica de William Shakespeare: Hamlet.

Todas las funciones darán inicio a las 18:00 horas y tendrán lugar en el Salón Teatro de la capital compostelana.

No te pierdas la oportunidad de asistir a la representación en vivo de una de las obras teatrales más famosas de la historia. El Centro Dramático Galego ofrecerá una versión cargada de acción escénica y pura pasión que nadie podrá perderse.

Consigue las entradas desde 10 euros en Ataquilla.com

22 de marzo: Carrera Os 10.000 Peregrinos 10K

Cartel de la nueva edición de la carrera Os 10.000 Peregrinos

El domingo 22 tendrá lugar la carrera popular de atletismo conocida como Os 10.000 Peregrinos 10K.

Este evento deportivo constará de cuatro circuitos diferentes:

Carrera de 10 kilómetros Inicio: 10:00 horas

Carrera de 5 kilómetros Inicio: 11:30 horas

Carrera escolar de 2 kilómetros Inicio: 12:10 horas

Carrera Sen Barreiras de 2 kilómetros Inicio: 12:40 horas



Todos los recorridos saldrán dese la rúa San Francisco y tendrán que llegar hasta la meta situada en la Praza do Obradoiro.

Hay que recordar que la inscripción es completamente gratuita para todas las modalidades.

22 de marzo: Espectáculo Esto no es culpa de nadie de Facu Díaz

El nuevo espectáculo de stand up de Facu Díaz: 'Esto no es culpa de nadie'

El domingo 22 a las 18:30 horas en el Auditorio Abanca de Santiago de Compostela podremos disfrutar de Esto no es culpa de nadie, el nuevo monólogo de Facu Díaz.

En este espectáculo, el humorista uruguayo hablará sobre la nueva actualidad y cómo esta se está derrumbando ante nuestros ojos sin que nadie haga nada.

¿Quieres saber por dónde te llevará esa premisa? Entonces hazte con las entradas desde 22 euros en Ataquilla.com

28 de marzo: Representación de Asesinato en el Orient Express

La adaptación de la novela clásica 'Asesinato en el Orient Express' llega a la capital compostelana este mes

El sábado 28 a las 20:30 horas en el Auditorio Abanca se podrá disfrutar de la representación teatral de uno de los mayores clásicos literarios de la historia: Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie.

El actor Juanjo Artero se pone las prendas del detective Hércules Poirot para protagonizar esta obra de teatro cargada de misterio, peligros ocultos y giros de guion.

Una cita irrepetible que los amantes del teatro podrán disfrutar desde 29,70 euros. ¡Hazte con las entradas en Ataquilla.com!

Del 29 de marzo al 5 de abril: Semana Santa en Santiago de Compostela

Procesiones de Semana Santa. Turismo de Santiago

La Semana Santa se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el martes 5 de abril. Esta festividad religiosa es uno de los eventos más importantes del año y, por lo tanto, Santiago de Compostela ya empieza a prepararse con considerable antelación.

Un año más, el casco de la Ciudad Vieja de Compostela y sus alrededores celebrarán la muerte y resurrección de Jesucristo con misas y procesiones a lo largo de toda la capital compostelana.

La programación de la Semana Santa 2026 todavía no ha sido revelada al público. Se espera que conozcamos más detalles a principios o mediados de marzo.

Conciertos día a día en Santiago de Compostela