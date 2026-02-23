Luis Tosar (54), actor, sobre su anécdota cuando le persiguió la policía: "Oímos un disparo"

Cuando Late Xou de Marc Giró formaba parte de RTVE, Luis Tosar acudió al programa con el fin de promocionar una película, Golpes. En su visita, siguiendo el tono habitual del programa, también aprovechó para contar varias anécdotas de su pasado, tanto personales como profesionales.

Una de las anécdotas que más risas despertó del público fue la que contó sobre una persecución policial en su adolescencia. Por aquel entonces tenía unos 12 años y era un apasionado del breakdance. La escena ocurrió en Lugo, justo enfrente de su casa, lo que hizo que el recuerdo fuera aún más cómico.

Una anécdota para el recuerdo

Durante la conversación, Marc Giró lanzó la pregunta con una sonrisa pícara: "¿A ti de niño te persiguió la policía? Eras un delincuente".

Luis Tosar respondió entre risas. "Delincuente no era. Era un chavalito y teníamos una banda de breakdancers. Vivíamos en Lugo, que era una ciudad bastante alejada de Nueva York, pero creíamos que aquello podía acercarse al Bronx", dijo sonriente.

La escena, más propia de una película, arrancó carcajadas al momento. Tosar explicó que eran un pequeño grupo de amigos: "Éramos varios. A veces éramos cinco, a veces tres... depende", quienes ensayaban y bailaban diferentes coreografías. Un día decidieron ir a una propiedad privada que ya habían visitado en otras ocasiones, pero el desenlace fue inesperado.

Se trataba de una fábrica de gran tamaño, de unas cuatro plantas, que en la parte superior tenía una azotea "perfecta para bailar", según contaba Tosar convencido. Sorprendió también el detalle de que el gerente de esa fábrica había sido el padre de Paloma San Basilio.

Ya habían subido otras veces, decorando el lugar con sus sprays, pero aquel día la situación se complicó. Tras uno de sus ensayos, la policía apareció y los sorprendió. Al tratarse de una propiedad privada, salieron corriendo ante la persecución del agente: "De repente oímos un disparo. Nos quedamos congelados... éramos chavales de 12 años", recordó Tosar.

La imagen, según contó, era casi cómica: "Típico policía municipal, gordete, que venía el hombre al borde del infarto con la pistola en la mano".

Finalmente, lograron explicar que solo eran unos críos bailando breakdance y consiguieron que no llamasen a sus padres. Tosar aclaró que la confusión se debió a que "habían estado robando maquinaria, y andaba rondando la policía. El tipo pensaba que éramos los malos de verdad".

Aun así, bromea con un detalle: "No sé cómo justificaría la bala, no tengo ni idea".