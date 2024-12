La gallega Ana Peleteiro denuncia en redes el maltrato que sufrió por parte de su expareja

La atleta gallega Ana Peleteiro se ha vuelto a hacer viral en redes sociales, esta vez con un video de denuncia vinculado al trend: "Y aun así me quedé". En esta tendencia, mujeres cuentan sus experiencias en relaciones sentimentales pasadas en las que se sintieron engañadas, manipuladas y despojadas de su dignidad, y aun así continuaron. La medallista olímpica no dudó en contar su historia para evitar "que otras niñas no se queden tantas veces", como lo hizo ella.

En el vídeo, compartido en su cuenta de Tik Tok, Peleteiro relata cómo su expareja la manipulaba. "Me decía que hablaba públicamente de nuestra relación para protegernos porque el que no sabe no estropea", comienza. Las discusiones y las amenazas de abandono eran una constante, especialmente cuando Ana subía stories en sus redes sociales: "Discutía conmigo y me amenazaba de dejarme cada vez que subía un stories con él de cualquier cosa día a día".

"Tenía amigas nuevas cada mes y se inventaba películas de que eran amigas de hace mil años y era mentira, eran amantes", relata Ana, concluyendo todas las frases con un: "Y aún así me quedé". La manipulaba hasta el punto de hacerle creer que sus sospechas de infidelidad era producto de su imaginación: "Cada vez que sospechaba que hablaba con otra persona más o estaba a punto de descubrir una infidelidad, me decía que eran invenciones de mi cabeza, que estaba loca, que iba a acabar rompiendo nuestra relación por tanta desconfianza".

Ana también compartió cómo su expareja cruzó límites muy serios. "Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento", cuenta con lágrimas en los ojos. A pesar de todo el sufrimiento y el daño psicológico, Ana se quedó en la relación, pues "aún así le perdoné" cuando descubrió que él tenía una doble vida, con otra relación oculta.

"Y aun así me quedé"

"Y aun así me quedé": "Cuando fuimos a vivir juntos me dijo que la cocina era solo mía, que él no se iba a ocupar de nada que tuviera que ver con la cocina y los quehaceres de casa", relata. Además, en sus viajes de fin de semana, él desaparecía sin explicación y regresaba con "chupones" en su cuerpo, diciendo que eran picaduras de bichos.

El control sobre Ana era tan extremo que llegó a decirle que si no mantenían relaciones sexuales siempre que él quería, la relación se deterioraría. "Quién no comía en casa, comía fuera, y que si me era infiel no me sorprendiese", le decía, justificando su comportamiento tóxico. En un momento dado, Ana también descubrió cientos de correos electrónicos con su expareja, quienes se mantenían en contacto mientras él continuaba con las mentiras.

@apeleteirob Y aunque parecia imposible consegui salir y ser la mejor fuerte, valiente y feliz que soy hoy en dia ❤️‍🩹 ♬ sonido original - Ana Peleteiro

"Prefería pasar las navidades solo o con gente rándom, que pasarlo con mi familia", cuenta Ana, revelando la soledad emocional que vivió durante su relación. Al final, se dio cuenta de que su pareja no solo la había traicionado emocionalmente, sino que también manipulaba su vida para alejarla de toda gente que más la quería.

"Si os identificáis con algunas de estas señales, salid corriendo"

El vídeo concluye con un consejo de la atleta: "Lo quería hacer porque si os identificáis con algunas de estas señales, salid corriendo. Intentad ir a terapia, porque salir de una relación con un narcisista es muy complicado. Reducen tu amor propio al -20, pero con ayuda y personas a tu alrededor que te quieren, se puede salir. Puedes empezar una relación desde cero. Realmente puedes vivir un amor real, bueno y bonito". Ejemplo de ello es su actual marido, padre de su hija y entrenador, Benjamín Campaoré.