Así será el encendido de las luces de Navidad en Santiago de Compostela este 29 de noviembre

Santiago de Compostela dará la bienvenida a la Navidad este viernes 29 de noviembre con uno de los momentos más esperados, el encendido de luces. Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en la presentación de la programación de Navidad, que este año contará con más de 300 actividades y con un presupuesto de más de un millón de euros.

Acompañada por la tenienta de alcaldesa, María Rozas; y la concejala de Fiestas, Pilar Lueiro; Sanmartín ha puesto en valor un programa que tiene como objetivo hacer de la "terceira festa máis importante da cidade" una Navidad "para todas as idades, para as persoas que viven en Santiago e que nos visitan, un Nadal diverso e dinámico".

En este sentido, Rozas ha agradecido la implicación transversal de todas las concejalías y ha puesto en valor Rozas que se trata de una oferta de actividades muy pensada en las familias y los niños, que también busca "a dinamización comercial do Nadal para atraer xente ao comercio local".

Encendido de luces

El viernes 29 Santiago encenderá la Navidad. Aunque el acto central será en la Praza do Obradoiro a las 19:00 horas, las actividades comenzarán a las 18:30 horas en dos puntos: Porta do Camiño y Carreira do Conde. Desde allí, las comitivas irán acompañadas por los grupos de música tradicional Brincadeira y Cantigas e Agarimos, haciendo paradas en varios puntos para ir encendiendo Compostela hasta llegar al Obradoiro, el eje central de la iluminación navideña.

Allí, habrá un espectáculo de luz a cargo de la Compañía Pablo Méndez y actuaciones musicales de Esperanza Mara y DJ Mil. Todo ello para llegar al plato fuerte de la jornada, que será el encendido de la iluminación. Tras este momento, habrá chocolatada para todos los presentes.

La concejala de Fiestas ha detallado que se iluminarán un total de 129 calles y las 23 parroquias del rural compostelano. Lueiro ha apuntado que habrá "iluminación artística" en diferentes puntos de la ciudad como el Pazo de Raxoi, Praterías o Zona C (Praza de Cervantes), así como intervenciones lumínicas en lugares como la Praza da Quintana.

Más de 300 actividades

En esta edición, la programación navideña volverá a tener como nexo la estrella de ocho puntas "que forma parte da nosa tradición e da nosa historia coa que queremos trasladar a mensaxe de ser cidade acolledora e universal". Las ocho puntas estarán presentes en el jardín central del Obradoiro, que a través de sus túneles y pendientes apuesta por incentivar la imaginación de los más pequeños de la casa.

Además del Obradoiro, gran parte de las actividades se llevarán a cabo en la Alameda, Praza Roxa y Carreira do Conde. En la carpa de Praza Roxa habrá actividades dirigidas a un público más joven, con música, espectáculos, el tren de Navidad o talleres, entre otros. Por su parte, en la carpa de la Alameda se instalará la pista de hielo para los más pequeños, el rocódromo o novedades como un ciclo de cine.

Mercado de Navidad

Un año más, el mercado de Navidad volverá a instalarse en la Carreira do Conde, donde estará desde el 29 de noviembre y hasta el 5 de enero. Este mercado se complementará con el de Área Central, abierto desde el inicio de las vacaciones escolares -20 de diciembre- a 5 de enero.

La fiesta del apego, las visitas del apalpador, la carrera de San Silvestre, la fiesta de Fin de Año o la tradicional cabalgata de Reyes completarán la programación, que irán desvelando con detalle en las próximas semanas.