España, maravillada ante la larga costa de A Coruña: más extensa que la de Andalucía o Portugal

Lo contábamos este mismo año, en agosto, titulando el artículo "El dato poco conocido sobre A Coruña y Galicia que impresionará a tu cuñado este verano", y ahora Twitter se ha dado cuenta. La provincia de A Coruña tiene más kilómetros de costa que cualquier otra provincia o autonomía de España, exceptuando la propia Galicia.

Los 956 kilómetros de costa de la provincia coruñesa superan a otras autonomías de gran tamaño como la Comunidad Valenciana o Andalucía, e incluso a todo un país como el Portugal continental. El tweet se ha hecho realmente viral en los últimos días y supera los 2,6 millones de visualizaciones en la plataforma, además de los datos no medibles como la circulación del pantallazo. La clave es que muestra el tamaño de ambas provincias en el mapa.

Dato para que te explote la cabeza:



La provincia de A Coruña tiene MÁS kilómetros de costa que toda la comunidad autónoma de Andalucía. Coruña 956 km y Andalucía 910. pic.twitter.com/pptRWceA7C — RelatandoHistoria (@relatandohisto1) November 21, 2024

Aunque a los gallegos no nos sorprenderá el dato, como buenos conocedores de nuestra costa, el tweet no ha sido exactamente bien recibido por algunas personas, a las que se puede calificar de negacionistas de la costa gallega. El propio autor ha tenido que aclarar que son kilómetros de costa, no de playa, y también explicar varias veces la fuente de los datos.

Las rías y la costa escarpada son el motivo

El motivo de que la provincia de A Coruña tenga 956 kilómetros de costa, sin contar la de islas como Sálvora o las Sisargas, es por su carácter sinuoso. No solo se debe a las rías, sino que cada trozo de costa coruñesa es escarpado.

La provincia de A Coruña cuenta con la parte norte de la ría de Arousa, la ría de Cee y Corcubión al completo, así como las rías de Camariñas, Corme y Laxe, A Coruña, Ares y Betanzos, Ferrol, Cedeira, Ortigueira y la mitad occidental de la de O Barqueiro. Aparte de estas rías que suman kilómetros de costa, el resto del litoral coruñés es sinuoso como él solo. La Costa da Morte o la Costa Ártabra están repletos de recovecos.

Por este motivo, los 956 kilómetros de costa están por encima de cualquier otra autonomía. En total, Galicia suma 1.498 kilómetros de costa. Aproximadamente uno de cada cinco kilómetros de costa de España es gallega.